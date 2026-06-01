El director técnico Dévy Rigaux ya había hablado con un jugador antes de decidirse por el Feyenoord: «Gracias a él, estoy bien preparado»

Dévy Rigaux investigó a fondo antes de venir a los Países Bajos, como reveló en una extensa entrevista con el diario Het Nieuwsblad.

Su fichaje se anunció hace poco y será oficial el 1 de junio. Este lunes, el belga de 38 años se presentó en rueda de prensa y habló también del entrenador Robin van Persie.

En conversación con Het Nieuwsblad, revela que ya había mantenido un contacto extenso con un jugador antes de decidir venir al Feyenoord. «He hecho muchas llamadas de antemano. Así que estoy bien preparado», comienza diciendo.

Quería saber más sobre el nuevo director general, Robert Eenhoorn, así que contactó con el AZ, su anterior club. «Entre otros, hablé largo y tendido con Jordy Clasie y Maarten Martens», revela.

«Es genial que Feyenoord fiche a un belga de 38 años. Para mí, Feyenoord es como el Club Brugge: se trata de ganar y de vender talentos. La duración de mi contrato (tres años) y las responsabilidades que me ofrecen demuestran que de verdad me quieren».

«La afición del Feyenoord es aún mayor que la del Club Brugge y también encaja en lo familiar», añade. «Tuve que convencer más a mi mujer que a mí, pero ella pronto intuyó que quería dar este paso».

Pasará un tiempo hasta que me adapte de Brujas a Róterdam. «Debo adaptarme; mantener el equilibrio familiar será mi mayor reto. Pero cuando me comprometo, lo doy todo. En Róterdam pueden estar tranquilos: daré el máximo».