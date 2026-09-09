El director deportivo del Bayern Múnich: ¡Dudé en abrir el mensaje de Olise por miedo al Real Madrid!

En un momento en el que el nombre de Michael Olise era el más comentado como el gran fichaje del Real Madrid este verano, el Bayern de Múnich vivió momentos de auténtica inquietud, que alcanzaron su punto álgido durante un intercambio de mensajes entre el jugador y el club bávaro.

Max Eberl, director deportivo del Bayern, reveló por primera vez los entresijos de aquella emocionante etapa y habló de un mensaje de "WhatsApp" de Olise que le hizo dudar antes de abrirlo, por miedo a que fuera una petición para marcharse a Madrid.

Eberl afirmó, en declaraciones al diario alemán "Bild", que la estrella francesa (24 años), pese a todos los fuertes rumores que la vinculaban con un traspaso al Santiago Bernabéu, nunca le pidió abandonar el Bayern de Múnich.

Eberl dijo: "Olise nunca me pidió, ni una sola vez, abandonar el Bayern de Múnich y fichar por el Real Madrid; aun así, el miedo estaba presente".

El director deportivo del Bayern de Múnich relató la historia que resume el estado de tensión que vivió la dirección del club bávaro durante el pasado Mundial.

Y añadió entre risas: "Michael me envió un mensaje por WhatsApp durante el Mundial. Dudé por un instante antes de abrirlo. No estaba seguro de si de verdad iba a hablarme del tema del Real Madrid. Pero era una foto con Manu Koné, al que yo había fichado para el Gladbach en el pasado, con un dibujo de un corazón debajo; ambos me enviaban sus saludos desde Estados Unidos".

Y continuó: "Más tarde le pregunté a Michael si quería llevar el dorsal 11 la próxima temporada, pero él quería conservar el 17. Esa era la forma de comunicación entre Michael y yo, así que todo estaba siempre bien".

Eberl zanjó la polémica en torno al futuro de Olise, cuyo contrato termina en 2029, y aseguró que el Bayern quiere renovarlo y que no hay ninguna cláusula de rescisión en su contrato.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"

Y concluyó diciendo: "Michael se ha desarrollado de forma excepcional con nosotros. Nos sentaremos y hablaremos sobre los siguientes pasos en el momento oportuno. Todavía le quedan tres años de contrato, y quiero recalcar que no hay ninguna cláusula de rescisión. Déjenme aclararlo: de aquí al próximo verano sabremos si quiere renovar o no".