El director del NEC, Wilco van Schaik, concede una entrevista «increíblemente irrespetuosa» sobre el rival de la Champions League, Bodø/Glimt

Wilco van Schaik no se ha hecho precisamente popular con sus declaraciones sobre las instalaciones del Bodø/Glimt. El director general calificó el estado del vestuario de «cutre y destartalado».

Van Schaik fue preguntado a pie de campo por De Gelderlander sobre las condiciones en Bodø, situado muy al norte. El director no se mordió la lengua a la hora de dar su opinión.

«Es una sensación completamente distinta. Es un poco desolador aquí», arranca Van Schaik en la entrevista con el medio regional.

«Naturalmente, estamos en pleno verano, pero cuando llegas aquí cuesta un poco acostumbrarse», continúa. Según Weeronline, este martes la temperatura máxima en Bodø es de catorce grados centígrados.

«Tiene un aspecto desolador. Entonces tienes que cambiar el chip. Venimos del sol y del mar. Todavía no tengo la sensación de estar en la Champions League. Eso tienes que generártelo tú mismo. Acabo de estar en el vestuario. Aquí todo es cutre y destartalado», prosigue.

«Habíamos pedido un baño de hielo, pero simplemente han cogido una bañera de algún almacén de bricolaje y le han echado hielo», continúa Van Schaik. «Es realmente inaudito», concluye.

En X, tanto neerlandeses como noruegos han reaccionado a las declaraciones de Van Schaik. «Qué increíble falta de respeto», dice alguien. «Y luego salir ahí y hacer el ridículo sin opción alguna. Estas bravatas después de la semana pasada... (derrota por 1-3, red.). El neerlandés definitivo, él, con tanta palabrería. ¡Vamos, Bodø!», afirma otro.

«Por lo demás, le deseo bastante éxito al NEC, pero por culpa de este tipo esperas que caigan sin ninguna opción», se puede leer también. Otro más afirma que «por este hombre, nadie le desea nada al NEC».







