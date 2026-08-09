El director del NEC revela acuerdos incumplidos en torno al traspaso de Kodai Sano al PSV

En torno al traspaso de Kodai Sano al PSV se incumplieron acuerdos, según cuenta el director del NEC, Wilco van Schaik, en Goedemorgen Eredivisie de ESPN. En un principio, el centrocampista no iba a marcharse todavía, pero finalmente sí lo hizo.

"Habíamos acordado con todos que Sano jugaría dos partidos más. Todo el mundo lo sabía", dice Van Schaik. Tanto la dirección del japonés como el PSV estaban al tanto de ese acuerdo. "Todo el mundo lo sabía. Ese era simplemente el acuerdo", subraya el dirigente.

Los dos clubes seguían conversando sobre el momento en que el traspaso se cerraría definitivamente, pero aun así Sano decidió marcharse antes de tiempo a Eindhoven. "Habíamos acordado con él que, después de Hoffenheim, un traspaso que estaba muy cerca y que a él le dio mucha pena que no saliera, colaboraríamos."

"También para ayudarle, porque si Carlos Aalbers (director deportivo) hubiera esperado más, todavía podríamos haber ganado más. Pero también tienes que lidiar con un jugador que nos ayudó en invierno quedándose", añade Van Schaik. "No puso ninguna pega. Así que dijimos que colaboraríamos, también cuando se trata de este tipo de clubes."

Después de que no se concretara un traspaso al Hoffenheim, se acordó que Sano primero terminaría la eliminatoria a doble partido contra el Olympiakos y después podría marcharse. "Entonces pasan todo tipo de cosas y aquella mañana todo se junta". El centrocampista habló con Dick Schreuder, que después consultó con Van Schaik y Aalbers.

"Llamamos a Kodai y estaba bastante claro que ya no era posible." Hans Kraay junior señala a continuación que al centrocampista de 22 años posiblemente le metieron desde fuera en la cabeza que no siguiera jugando. "Es un chico joven. En el fútbol podemos pensar de todo sobre ello, pero esto pasa más a menudo", responde Van Schaik. Jan de Jong lo califica después como la cara fea del fútbol.

El día del partido quedó claro que Sano ya no tenía la cabeza puesta en el duelo con el Olympiakos (0-0). "Dick fue muy claro: fuera del grupo. 'No porque seas un chico desagradable, sino porque esta decisión nos decepciona'", cuenta Van Schaik. El director del NEC llamó después al agente del japonés para comunicarle que Sano tenía que abandonar la concentración del equipo de Nimega. No mucho después, Sano viajó a Eindhoven para cerrar su traspaso al PSV.