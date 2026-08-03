Marcel Schäfer, director deportivo del club alemán Leipzig, aclaró la verdad sobre el supuesto acuerdo alcanzado con el Real Madrid en relación con el traspaso de Yan Diomandé, subrayando que las negociaciones aún no han llegado a la fase de cierre de la operación.

La historia de Yan Diomandé vivió un nuevo capítulo, después de que el jugador no viajara el pasado sábado con el Leipzig a Austria por motivo de enfermedad, pese a que continuó entrenándose de forma individual.

Marcel Schäfer, director deportivo del Leipzig, dijo en declaraciones a la cadena "Sky Sport Alemania", este lunes, sobre este asunto: "Está claro que algunos supuestos expertos en el mercado de fichajes informaron hace días de que el acuerdo estaba hecho o dieron la señal de salida. Simplemente no es así. Todavía no hemos llegado a esa fase".

El directivo habló también sobre la polémica que rodea a los agentes del jugador, afirmando: "Ha habido un cambio en los agentes del jugador. Nuestro punto de contacto ahora es Roc Nation, y eso es lo que Yan nos ha dejado claro de forma tajante. No creo que una operación de traspaso vaya a caerse por eso, si es que llega a producirse un traspaso".

La agenda de Diomandé

El jugador se incorporó a los entrenamientos del Leipzig el pasado lunes, tras finalizar sus vacaciones en Abiyán, que siguieron a su participación en el Mundial.

Ese mismo día, pasó el reconocimiento médico y completó parte de los entrenamientos con el grupo, que estuvieron abiertos a los medios de comunicación y a los aficionados.

De fondo, continuaron los rumores sobre lo cercano de su traspaso al Real Madrid, sin que la operación se haya cerrado hasta ahora.

El jugador regresó el martes a la ciudad deportiva para entrenar con el Leipzig y completó la primera sesión de entrenamiento de forma individual, mientras que no apareció con el grupo durante la segunda sesión.

Parece lógico que el conjunto alemán no quisiera asumir ningún riesgo ante la posibilidad de que el jugador sufriera una lesión que pudiera echar por tierra una operación de esta magnitud.

De hecho, Demichelis no se ha reunido con el jugador hasta ahora, ni este ha entrenado bajo su mando durante los últimos días, sino que el jugador se ha entrenado en solitario durante este periodo.

La crisis de los agentes

Según el diario español "Marca", la operación de traspaso de Diomandé también está paralizada debido a la polémica relacionada con sus agentes, ya que la demanda presentada por la empresa Maxidel Management, la agencia de representación anterior de Yan Diomandé, contra su agencia actual Roc Nation, obstaculiza en estos momentos la conclusión del traspaso del jugador del Leipzig al Real Madrid.

Este litigio por la comisión del traspaso llegó hasta la Federación Internacional de Fútbol, y provocó además un gran malestar en el seno del club blanco, que negoció con Roc Nation, una empresa multinacional propiedad del rapero Jay-Z, que representa también a Vinicius y Endrick, sin que, al parecer, informara al club en ningún momento de la existencia del litigio legal pendiente con Max Gradel, propietario de la empresa Maxidel.