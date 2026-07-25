Christoph Freund, director deportivo del Bayern Munich, reveló que dos jugadores del equipo no forman parte de los planes para la nueva temporada, y confirmó que el club trabaja para encontrarles un nuevo destino durante el mercado de fichajes de verano.

Freund, en declaraciones a la prensa este sábado, dijo sobre los jugadores João Palhinha y Sacha Boey: "Se entrenan con nosotros, pero ya no tendrán un papel importante en el equipo, y ellos lo saben. Ambos son buenos jugadores y seguirán entrenando y jugando con nosotros, pero el plan es que su próximo paso sea en otro lugar".

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El director deportivo del Bayern no descartó la posibilidad de que Boey y Palhinha salgan en calidad de cedidos, aunque aclaró que esa no es la opción preferida del club bávaro, y señaló: "No es lo que tenemos planeado, pero en el mercado de fichajes no se puede descartar nada".

Y agregó: "Creo que ambos tienen un buen mercado. João fue un elemento importante en la permanencia del Tottenham en la Premier League, mientras que Sacha ofreció buenos partidos en Turquía, y considero que son dos jugadores capaces de aportar a muchos equipos".

La prioridad del Bayern Munich

En el mismo sentido, el periodista alemán de la cadena "Sky Sport" Florian Plettenberg afirmó que la prioridad del Bayern Munich durante el actual mercado de fichajes de verano es vender a varios jugadores, atendiendo a un deseo directo del presidente de honor Uli Hoeness.

Y añadió que el club prefiere cerrar ventas definitivas y evita en la medida de lo posible la opción de la cesión, algo que se aplica principalmente a João Palhinha, Bryan Zaragoza y Sacha Boey, mientras que también podría salir Armindo Sieb.

Asimismo, indicó que el Bayern está dispuesto a escuchar ofertas excepcionales por Hiroki Ito y Alphonso Davies.

Plettenberg señaló que el plan actual del club consiste en incorporar como máximo a un nuevo jugador antes del cierre del mercado de fichajes, salvo que se produzcan desarrollos inesperados, y subrayó que la incorporación de un nuevo lateral derecho no representa una prioridad en este momento, a pesar de lo que se ha rumoreado recientemente al respecto.



