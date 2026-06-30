Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Nigel de Jong, Ronald KoemanNOS

Traducido por

El director de la KNVB, Nigel de Jong, saca una conclusión contundente tras la eliminación de la selección holandesa ante Marruecos en el Mundial

World Cup
R. Koeman
Holanda vs Marruecos
Holanda
Marruecos

Nigel de Jong, director de la KNVB, mostró su decepción tras la eliminación de Holanda en octavos del Mundial 2026 a manos de Marruecos en los penaltis.

«Todos estamos muy afectados porque acabamos de perder contra Marruecos. “Decepción” es la palabra», dijo De Jong a la NOS. «Debemos asimilarlo juntos. Volvemos al hotel, nos reuniremos y cerraremos este capítulo, por duro que sea».

Reitera que el objetivo era llegar a semifinales y que soñaban con el título: «Lo dijimos todos juntos. No lo logramos. Estamos muy lejos. Esa es la conclusión. Debemos ser sinceros. Es un hecho».

El periodista de la NOS, Jeroen Stekelenburg, pregunta si esta eliminación afectará a Ronald Koeman como seleccionador. «Teníamos acuerdos claros para el torneo, sobre todo sobre el seleccionador y su cuerpo técnico. Los evaluaremos después del torneo. Ahora entramos en la fase de evaluación».

De Jong prefiere no anticipar decisiones. «Lo más importante es superar esta decepción. Al entrar en el vestuario y ver al cuerpo técnico y a los jugadores, las emociones están a flor de piel. Es normal estar decepcionados por caer tan pronto, cuando esperábamos otra cosa».

World Cup
Canadá crest
Canadá
CAN
Marruecos crest
Marruecos
MAR

Anteriormente se le preguntó a Koeman si pensaba dimitir, pero se negó a responder.

Anuncios