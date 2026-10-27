El director de As: Kane no es el más merecedor de ganar el Balón de Oro, y mi clasificación es correcta pero al revés

Horas después de la gala histórica en la que Harry Kane se coronó con el Balón de Oro 2026, la única voz española en el jurado rompió su silencio para desvelar los entresijos de su llamativa elección y lanzar un mensaje velado que pone en duda el merecimiento del astro inglés al trofeo más codiciado.

José Félix Díaz, redactor jefe del diario español "As" y único representante de España en la votación del Balón de Oro, hizo estallar una sonora sorpresa con sus comentarios sobre los resultados de la edición más apasionante de la historia, que vio la coronación de Harry Kane por delante de Kylian Mbappé y Lamine Yamal, quienes completaron el podio en una gala celebrada en Londres.

La clasificación es correcta, pero al revés

En una intervención llamativa en el conocido programa "El Larguero" de la emisora "Cadena SER", Díaz insinuó la naturaleza de su voto sin descubrir del todo sus cartas, al afirmar: "Mi podio es el mismo, pero con Kane, Mbappé y Lamine en posiciones diferentes; mis tres primeras elecciones siguen siendo las mismas, pero no en el mismo orden que se anunció al final".

El redactor jefe de "As" se negó a confirmar si había situado a Lamine Yamal o a Kylian Mbappé en el primer puesto, dejando la puerta abierta a toda clase de especulaciones hasta el sábado, fecha en la que France Football publicará los resultados completos y detallados de cada votante.

A Harry Kane le falta algo

Díaz asestó un duro golpe a la legitimidad de la coronación del delantero inglés, que pronunció un extenso discurso en el que pareció no dar crédito a lo logrado, apoyándose en su aterrador registro goleador como primer argumento. El periodista español aseguró que no ve a Kane como el más merecedor del premio.

Y lo dijo con claridad: "Creo que Harry Kane es un jugador fantástico, pero yo esperaba casi que ganara Kylian Mbappé o Lamine Yamal; no sé cómo explicarlo, pero en mi opinión le falta algo".

Una declaración que enciende el debate sobre los criterios del premio: ¿bastan las cifras goleadoras por sí solas o el impacto y el carisma tienen la última palabra?

La edición más abierta de la historia

Díaz reveló la precisión de sus pronósticos, al asegurar que acertó correctamente 9 de los 10 mejores jugadores de la clasificación final, y describió esta edición, en la que participó por primera vez como representante de los medios españoles, como "la más abierta en años".

Y añadió: "La particularidad de esta edición es que cinco o seis jugadores podían haber ganado; ha sido una de las ediciones más abiertas de la historia".

Sobre el enigma del retroceso de los españoles, Díaz aclaró en unas declaraciones a Cadena SER que el tercer y el quinto puesto de Lamine Yamal y Rodri, como mejores españoles en la clasificación, se debe al mismo motivo que mencionó el presidente de France Football.

Y dijo: "Creo que los votos a los jugadores españoles estuvieron muy repartidos, y ningún jugador de la selección nacional destacó por encima del resto; creo que eso fue un gran obstáculo para ellos. Ganar la Copa del Mundo merecía haber tenido un mayor protagonismo".

Díaz cerró su elogio a la imagen del fútbol español, al considerar que supera con claridad a cualquier otro país, y que Unai Simón y Luis de la Fuente son las dos figuras más destacadas del fútbol masculino español este año. También elogió lo que hace el Barcelona en el fútbol femenino, al decir: "Lo que hace el Barcelona en el fútbol femenino es digno de admiración", en alusión a la recuperación del Balón de Oro femenino por parte de Alexia Putellas.



