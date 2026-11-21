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La renovación de Arda Güler con el Real Madrid confirma su creciente peso en el equipo, después de haberse convertido en los últimos meses en una de las piezas fundamentales en los planes del cuerpo técnico. Sin embargo, el nuevo acuerdo no se limita a garantizar su continuidad hasta 2032, sino que también supone un cambio importante en su situación económica.

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El periodista Iñaki Angulo reveló que Güler cobraba 7,5 millones de euros brutos por temporada, el equivalente a entre 3,6 y 3,8 millones netos, antes de recibir un aumento considerable con su nuevo contrato.

Angulo explicó en su canal de YouTube: «Arda Güler era uno de los jugadores peor pagados de la plantilla, ya que cobraba 7,5 millones de euros brutos por temporada, lo que equivale a unos 3,6 o 3,8 millones netos. Creo que lo han situado, como mínimo, en la misma franja que Camavinga y Tchouaméni, que cobran aproximadamente el doble».

Y añadió: «Tras la renovación, el salario de Arda Güler pasará a estar en la franja de entre 15 y 18 millones de euros brutos por temporada».

Por otro lado, Angulo se refirió al futuro de Nico Paz y a la posibilidad de que regrese al Real Madrid, dada la dificultad de determinar qué posición podría ocupar en el once, sobre todo con Güler en los planes.

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«Sobre la posibilidad de que Arda juegue en un doble pivote, Mourinho ya dijo que por ahora no lo ve adecuado para ese papel. Además, tampoco quería a Nico Paz como interior, como mediocentro número 8, porque de lo contrario creo que habría presionado para ficharlo», afirmó.

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Y añadió: «Mourinho todavía no ve a Arda Güler capacitado para ocupar la posición de mediocentro número 8. Será interesante ver hacia dónde van las cosas y qué decisión toman con Nico Paz».

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El dilema «Mbappé-Vinícius», presente

Según recoge Defensa Central, el periodista español considera que el Real Madrid no puede acumular a todos los jugadores destacados en su plantilla, y puso como ejemplo la experiencia de Kylian Mbappé y Vinícius Júnior, cuando muchos creían que ambos podrían brillar juntos sin problemas.

«Ya hemos visto con el caso de Mbappé y Vinícius que no todos los jugadores destacados pueden jugar juntos necesariamente. Decían que se entenderían, y lo mismo pasó con la operación Diomande que se planteó en verano. Tiene que haber una visión coherente y hay que asumir que no se puede reubicar a todos los jugadores en posiciones diferentes», señaló.

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Y prosiguió: «Está claro que encontrarle un sitio a Nico Paz no es fácil. Si sigue progresando así, puede que prefiera irse a otro lugar. El verano pasado no quería volver, y el Real Madrid tampoco mostró demasiado interés en ficharlo. Seguir en el Como le ha venido bien esta temporada, pero tendremos que esperar a ver qué pasa».

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