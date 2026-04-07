El diario «De Telegraaf» no se anda con rodeos al criticar a un jugador del Ajax tras su visita a un podcast

Mike Verweij se ha pronunciado en términos muy duros sobre la intervención de Alex Kroes en el podcast de Kale & Kokkie. En el podcast «Kick-off» de De Telegraaf, este experto en el Ajax afirma que el exdirector técnico se dedicó principalmente a limpiar su propia imagen.

Kroes participó recientemente en el podcast para repasar su etapa en Ámsterdam. Allí admitió, entre otras cosas, que la gestión de Raúl Moro no fue óptima. Al mismo tiempo, señaló problemas lingüísticos del español, quien, según él, no hablaba suficiente inglés para adaptarse rápidamente.

Verweij descarta rotundamente ese argumento y ve un problema mucho mayor dentro del club. «En mi opinión, el gran problema es simplemente que el Ajax ha fichado en Madurodam. Han traído jugadores que son pequeños y ágiles, pero no el tipo de futbolistas con los que realmente se llega lejos».

El periodista también señala el papel del entrenador John Heitinga al comienzo de la temporada. «No conocía en absoluto a estos jugadores y, en mi opinión, se dio cuenta muy pronto: ¿esto es todo?». Según Verweij, además, se prometió un refuerzo crucial en el centro del campo. «Iba a venir un número 6, pero no ha llegado».

Las críticas de Verweij no solo se centran en la política de fichajes, sino también en la actuación del propio Kroes. «Está bien que rinda cuentas, pero en realidad fue más bien una forma de lavarse las manos», afirma. A continuación, es muy duro en su conclusión: «Simplemente ha confeccionado una plantilla realmente pésima».

Valentijn Driessen se suma a esta opinión y subraya que el problema radica principalmente en la calidad. «Conozco a muchos jugadores que son bajos y también muy buenos. Así que no es cuestión de la estatura», explica. Según el periodista de De Telegraaf, el quid de la cuestión es claro: «Simplemente no se ha fichado a jugadores de calidad».

Driessen refuta el argumento de Kroes de que Moro fracasó en parte debido a la barrera del idioma. «John Heitinga habla español perfectamente, así que podría haber ayudado bastante a ese chico». Según Driessen, el problema radica, por tanto, en otra parte: «Simplemente le faltan las cualidades».