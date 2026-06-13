El diario «De Telegraaf» confirma el primer fichaje del Ajax: «Ya está hecho. Va a venir»

Según Mike Verweij en el pódcast Kick-off de De Telegraaf, el Ajax ha cerrado su primer fichaje del verano: el marroquí Fouad Zahouani.

«El Ajax se centra en los grandes fichajes; los pequeños llegarán después. Todo indica que Zahouani, que se unirá al Jong Ajax, es el primero», añade.

«Jordi Cruijff intenta reforzar al Ajax con grandes nombres. El rumor de que Daley Blind llegará con Míchel es cada vez más fuerte», añade.

«Cruijff trabaja jornadas de ocho horas y quiere cerrar pronto los fichajes, pues el 22 de junio arrancan los entrenamientos», concluye Verweij.

Zahouani, lateral izquierdo de 20 años, ya está fichado. Recientemente se proclamó campeón del mundo con la sub-20 de Marruecos, donde llamó la atención del Ajax.

Milita en el Union Touarga, decimotercero de la liga marroquí, y Transfermarkt lo valora en un millón de euros.