El día que Rooney llevó a Cristiano Ronaldo a McDonald's antes de un partido

El delantero inglés revela una anécdota de cuando compartía equipo (Manchester United) con el luso, que buscaba ganar peso.

Wayne Rooney y Cristiano Ronaldo visitaron un McDonalds la noche previa a un partido del , tal y como reveló el delantero inglés en las últimas horas. ¿La razón? Ayudar a CR7 a ganar peso.

La estrella de la , ex del , es famosa por su espectacular estado físico y sigue estando en plenitud con los campeones italianos a sus 35 años. Pero Rooney, quien ahora es capitán-entrenador en el , ha revelado que el cinco veces ganador del Balón de Oro no siempre se ha cuidado con las comidas...

Cuando Rooney llegó a Old Trafford en 2004, doce meses después de que Ronaldo se uniera al United procedente del Sporting de Lisboa, llevaba a la futura superestrella portuguesa a los partidos y al entrenamiento.

Sin embargo, los dos adolescentes se vieron obligados a desviar su camino una noche en la que Ronaldo buscaba ganar peso previo a un encuentro.

“Con Cristiano, cuando llegué al United, solíamos ir a los partidos y entrenar juntos. Recuerdo que la noche antes de un partido se detuvo en un McDonald’s porque quería un Big Mac”, dijo Rooney en una entrevista con The Times.

“Estaba tratando de aumentar de peso porque estaba muy delgado. Estaba conduciendo el coche y tuvimos que pasar por el camino para comprar un Big Mac”.

Ronaldo y Rooney formaron una dupla letal en el Teatro de los Sueños, y ganaron juntos la Liga de Campeones, la Premier League, la Copa de la Liga y el Mundialito de Clubes, y solo la Copa FA se les resistió.

Rooney continuó en el Manchester United durante la mayor parte de su carrera antes de mudarse a la y finalmente establecerse en el Derby County, mientras que Ronaldo se unió al Real Madrid para ganar otros cuatro títulos de la Liga de Campeones y una gran cantidad de títulos a nivel colectivo e individual.

Se sabe que el internacional de ahora tiene seis comidas y cinco siestas al día, mientras intenta prolongar su carrera al más alto nivel con la Juventus, una ética de trabajo que Rooney considera increíble. "Con cuatro niños, no sé cómo es capaz de hacer eso", dijo Rooney.

También se ha querido comparar con él y con lo que hacía Cristiano Ronaldo para mantenerse en forma: “Nunca he tenido el mejor cuerpo, pero puedo jugar los 90 minutos y puedo entrenar todos los días. No tengo preocupaciones físicas, cuando las tenga, me detendré”.