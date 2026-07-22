La leyenda Zinedine Zidane se ha acercado a asumir la dirección técnica de la selección de Francia como sucesor de Didier Deschamps, después de que varios informes periodísticos revelaran que la Federación Francesa de Fútbol se prepara para anunciar oficialmente su nombramiento como entrenador de "Les Bleus" en los próximos días.

Según el diario "L'Équipe", la Federación Francesa ha fijado el próximo martes como fecha prevista para anunciar el inicio de la era Zidane, tras meses de consultas y coordinación entre ambas partes, de modo que el campeón del mundo en 1998 dirigirá a la selección con un contrato que se extiende por cuatro años.

El diario añadió que el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Philippe Diallo, mantuvo durante el pasado periodo una serie de reuniones con Zidane para dar los últimos retoques al proyecto deportivo, además de discutir la composición del nuevo cuerpo técnico.

La Federación Francesa esperaba organizar una ceremonia especial para homenajear a Didier Deschamps tras el final de su trayectoria, que se extendió durante 14 años con la selección, pero el veterano entrenador no mostró deseo de que se celebrara dicho homenaje, según indicó el informe.

Deschamps puso fin a su larga trayectoria con la selección francesa ocupando el cuarto puesto en el Mundial 2026, que se disputó en Estados Unidos, Canadá y México.

¿Cuándo será el primer partido de Zizou con Les Bleus?

Se espera que al anuncio oficial le siga una rueda de prensa para presentar a Zidane, aunque es posible que se celebre en una fecha posterior, mientras los pasillos de la Federación Francesa viven intensos preparativos para dar los últimos retoques a la ceremonia del anuncio.

"L'Équipe" señaló que el mes de agosto será testigo de la finalización de la composición del nuevo cuerpo técnico, que se someterá a amplios cambios en comparación con el equipo anterior, y que algunos de sus miembros comenzarán sus funciones a principios de septiembre.

Zidane comenzará su andadura con la selección de Francia durante el próximo parón internacional, ya que a "Les Bleus" les esperan 4 partidos en la Liga de Naciones de la UEFA, ante Turquía el 25 de septiembre, Bélgica el 28 del mismo mes, luego Italia el 2 de octubre, antes de enfrentarse de nuevo a Bélgica el 5 de octubre.

Zidane se prepara para afrontar su primera experiencia como entrenador con una selección nacional, después de haber logrado destacados éxitos durante su trayectoria con el Real Madrid, que fue testigo de su coronación con numerosos títulos, entre los más destacados la Liga de Campeones de Europa en 3 ocasiones consecutivas.

A pesar de haber recibido varias ofertas tras el final de su segunda etapa con el Real Madrid en 2021, rechazó todas las ofertas a la espera de ser nombrado entrenador de la selección francesa.

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