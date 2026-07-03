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Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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El día del partido contra Egipto... ¡La Liga Saudí habla australiano!

Australia vs Egipto
Australia
Egipto
World Cup
Arabia Saudí
Al Nasr FC
Al Ittifaq
A. Papas
A. Postecoglou
1ª División
Australia
Egipto
EE. UU.
Arabia Saudita

Los «Faraones» se clasificaron para los octavos de final a costa de los «Canguros»

Ayer viernes coincidió en la Liga Saudí el último partido árabe de los dieciseisavos de final del Mundial 2026: Egipto contra Australia.

Egipto venció a Australia en los penaltis en Dallas y avanzó por primera vez a octavos.

Horas antes del encuentro, dos clubes saudíes anunciaron la contratación de entrenadores australianos para la temporada 2026-2027.

Por la mañana, Al-Ittifaq presentó a Arthur Papas, galardonado como mejor técnico de la liga japonesa con Cerezo Osaka.

Pocas horas después, Al-Nassr sorprendió al anunciar el fichaje de Ange Postecoglou, quien sustituirá a Jorge Jesus.

El próximo martes, en Atlanta, Egipto se medirá al ganador del duelo entre Argentina y Cabo Verde, que arrancará en breve.

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