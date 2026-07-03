El día del partido contra Egipto... ¡La Liga Saudí habla australiano!

Ayer viernes coincidió en la Liga Saudí el último partido árabe de los dieciseisavos de final del Mundial 2026: Egipto contra Australia.

Egipto venció a Australia en los penaltis en Dallas y avanzó por primera vez a octavos.

Horas antes del encuentro, dos clubes saudíes anunciaron la contratación de entrenadores australianos para la temporada 2026-2027.

Por la mañana, Al-Ittifaq presentó a Arthur Papas, galardonado como mejor técnico de la liga japonesa con Cerezo Osaka.

Pocas horas después, Al-Nassr sorprendió al anunciar el fichaje de Ange Postecoglou, quien sustituirá a Jorge Jesus.

El próximo martes, en Atlanta, Egipto se medirá al ganador del duelo entre Argentina y Cabo Verde, que arrancará en breve.