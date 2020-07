El Di Stéfano, posible sede del España-Ucrania al descartarse Las Rozas por falta de VAR

El estadio Alfredo Di Stéfano sería el elegido para albergar el España-Ucrania de la UEFA Nations League al descartarse Las Rozas por falta de VAR.

La Real Federación Española de Fútbol está estudiando que el encuentro entre y se dispute en el estadio Alfredo Di Stéfano y no en la Ciudad de Fútbol de Las Rozas según informa Joaquín Maroto en AS.

UEFA no aprueba a que se juegue en las instalaciones de la RFEF porque no hay VAR, y su instalación no es rentable para la Federación acorde a la información del citado periodista.

Otras opciones serían jugar el partido en , Fuenlabrada o , campos todos en el sur de Madrid y con estadios preparados para el uso del VAR y que reúne la tecnología televisa. Incluso se habla de Santander.

El artículo sigue a continuación

Cabe recordar que el estadio del , el Santiago Bernabéu, está en obras y que en cualquier caso el España-Ucrania correspondiente a la UEFA Nations League será a puerta cerrada.