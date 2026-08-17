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El destino es sorprendente: Jamie Vardy, ante una aventura inesperada

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El club brasileño Sao Paulo ha entrado en la carrera por fichar al inglés Jamie Vardy, exdelantero del Leicester City, en un intento de convencerlo de vivir una nueva experiencia en el campeonato brasileño, después de que quedara como jugador libre tras su salida del Cremonese.

Según el periodista italiano Fabrizio Romano, el Sao Paulo ya ha contactado con Vardy para sondear la posibilidad de incorporarlo, aunque el delantero de 39 años todavía no ha decidido su próximo destino y sigue estudiando las ofertas que tiene disponibles antes de tomar una decisión sobre la nueva etapa de su carrera.

El interés del club brasileño llega en un momento llamativo para Vardy, que disputó una temporada que no estuvo a la altura de las expectativas en el campeonato italiano, antes de que finalizara su experiencia con el Cremonese y quedara disponible para un traspaso sin coste, lo que lo ha convertido en objetivo de varios clubes que buscan aprovechar su experiencia ofensiva.

El Sao Paulo no ha sido el único club que ha mostrado interés en el delantero inglés, ya que el nombre de Vardy se ha vinculado durante el último periodo con una posible vuelta a Inglaterra, después de que el West Ham preguntara por su situación y lo incluyera entre sus posibles opciones, en caso de que se complique el fichaje de Troy Parrott.

Los movimientos brasileños le ofrecen a Vardy una alternativa completamente distinta a la vuelta a Inglaterra, ante el deseo del Sao Paulo de incorporar a uno de los delanteros ingleses más destacados de la última década y aprovechar su personalidad y su larga experiencia en los terrenos de juego.

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Vardy cuenta con una trayectoria excepcional con el Leicester City, con el que se coronó campeón de la Premier League y dejó una huella histórica con la camiseta del club, antes de vivir una nueva experiencia con el Cremonese, que terminó abriendo la puerta a un nuevo traspaso en su carrera.

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