Tolu Arokodare no solo dio espectáculo dentro del campo este jueves por la noche en el Ajax. Tras la victoria por 5-3 ante el FC Sion, con la que los de Ámsterdam se clasificaron para la fase de grupos de la Conference League, el delantero también se hizo notar durante su entrevista en Ziggo Sport frente al reportero Sam van Royen.

Tolu fue titular por primera vez ante el Sion por decisión del entrenador Míchel Sánchez y devolvió esa confianza con dos goles. La entrevista con Van Royen arrancó después con cierta dificultad. A la pregunta de por qué había salido de inicio, el nigeriano respondió en un primer momento con sequedad: «La razón fue que el entrenador decidió que yo iba a ser titular». Cuando Van Royen insistió en la razón de fondo, Tolu contestó: «No lo sé. Él decide».

El propio delantero sospechaba que simplemente le había llegado el turno dentro de la rotación. «Creo que era mi turno. Habéis visto que hay una especie de rotación con Kasper y Leo, así que quizá este fin de semana o el próximo vuelva a ser Kasper o Leonardo. El entrenador decide», explicó Tolu.

Tolu se mostró después satisfecho con su aportación goleadora, aunque subrayó sobre todo la importancia del equipo. «Intento ayudar al equipo y tener impacto de cualquier manera que pueda, juegue o no, sea titular o no. Al final, la idea es esta: si el equipo gana, ganamos todos. Eso es lo que cuenta».

Con un guiño, el atacante describió su primer gol como «pura calidad», aunque admitió que también hubo algo de suerte. Sobre su segundo tanto, se mostró especialmente entusiasmado con el juego colectivo del Ajax: «Eso demuestra la calidad que tenemos como equipo y la belleza del fútbol del Ajax. Me alegra que pudiéramos culminarlo con un gol».

Al final de la conversación se produjo un momento llamativo cuando Van Royen preguntó por el programa de recuperación de Tolu. Cuando el delantero apenas había empezado a responder, el reportero volvió a interrumpirle de inmediato, a lo que Tolu reaccionó con amabilidad, pero con claridad: «¿Puedo terminar?». Van Royen se disculpó enseguida. «Perdón, perdón».

Tolu retomó después su explicación sin inmutarse y enumeró todo lo que se hace en el Ajax para la recuperación: «Gimnasio, baño de hielo, jacuzzi, masaje y un poco de bicicleta». Según el delantero, los preparadores físicos son estrictos con la recuperación de los jugadores, sobre todo porque el Ajax vuelve a jugar ya este domingo.

Rafael van der Vaart disfrutó visiblemente de la actuación de Tolu ante las cámaras. «Es simplemente una entrevista maravillosa, maravillosa. En plan: “Sí, un momento, ¿me dejas? Aún no he terminado”. Vosotros también no paráis de interrumpir. Está bien que alguien lo diga alguna vez», señaló el analista, que cerró con estas palabras: «Bonita entrevista».