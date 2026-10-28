El despido parece inevitable en caso de derrota en el duelo crucial ante el Tottenham Hotspur

El futuro de Pierre Sage en el Crystal Palace pende de un hilo, según The Guardian. El equipo londinense está firmando, por ahora, una temporada decepcionante, y el técnico francés podría perder su puesto este mismo fin de semana.

Sage llegó al Palace a comienzos de temporada procedente del RC Lens. En su única temporada en el norte de Francia, el técnico de 47 años tuvo un éxito notable: ganó la Copa de Francia, la primera en la historia del club, y terminó segundo en la Ligue 1.

Pese a haberse clasificado con el Lens para la Liga de Campeones, Sage decidió aceptar el interés del Palace, que buscaba un sustituto para Oliver Glasner, fichado por el Nottingham Forest.

Con el austriaco al mando, el Palace conquistó la FA Cup, la Supercopa de Inglaterra y la Conference League. Por ahora, Sage no consigue cumplir las expectativas, cada vez más altas, de las Águilas, que ocupan el decimoséptimo puesto tras dos victorias, un empate y cinco derrotas.

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Después de la dolorosa derrota por 5-0 ante el Brighton & Hove Albion el 18 de octubre, la directiva ya le comunicó a Sage que los resultados debían mejorar pronto. Tras empatar entre semana contra el Besiktas en la Europa League (2-2), el Palace volvió a perder el domingo, esta vez en casa ante el Newcastle United (0-2).

El Palace, el equipo que más goles ha encajado de todos los clubes de la Premier League después de ocho jornadas (19), jugará el miércoles a domicilio contra el Fulham en la Copa de la Liga inglesa. Tres días después le espera otro derbi londinense, cuando visite al Tottenham Hotspur en la Premier League.

«Pierre Sage ha recibido más tiempo para cambiar el rumbo del Crystal Palace, pero sigue sometido a una enorme presión y podría ser despedido si el equipo pierde el sábado ante el Tottenham», escribe The Guardian.

La directiva del Palace sigue dividida respecto a Sage. Quienes lo apoyan señalan la marcha de Maxence Lacroix, un jugador clave, y el hecho de que su sustituto, Axel Disasi, acaba de regresar tras una sanción. Además, el delantero e internacional francés Jean-Philippe Mateta estuvo un tiempo de baja por una lesión en los isquiotibiales.

La plantilla sigue respaldando a Sage, aunque eso no cambia el mensaje de la directiva: conseguir un resultado ante el Tottenham es crucial para prolongar su continuidad en el club. Thomas Frank, Sean Dyche y Rob Edwards, todos ellos actualmente sin equipo, figuran entre sus posibles sustitutos.



