El Al-Hilal saudí continuó con su reactivación en el mercado de fichajes estival, después de acercarse a cerrar una nueva incorporación, dentro del plan de la directiva para preparar al equipo de la mejor manera posible antes del inicio de las competiciones de la temporada 2026-2027, en medio del deseo del entrenador italiano Simone Inzaghi de construir un equipo capaz de competir por todos los títulos.

El Al-Hilal había reforzado sus filas durante el mercato en curso con la contratación del neerlandés Cyriel Dessers, junto a la incorporación de Mohammed Al-Sarnoukh y Nawaf Al-Habashi, antes de moverse para cerrar un nuevo asunto que representa una prioridad técnica para el cuerpo técnico: la posición de lateral derecho, tras el inminente adiós del portugués João Cancelo del equipo.

Según los informes, el Al-Hilal logró alcanzar un acuerdo para fichar a Mohammed Mahrezi, lateral del Al-Taawoun, para acercarse a compensar la salida de Cancelo con un jugador local que se considera uno de los nombres más destacados en su posición dentro de la Roshn League, especialmente tras los notables niveles que ofreció durante las últimas temporadas.

El Al-Hilal no era el único interesado en hacerse con los servicios de Mahrezi, ya que el Al-Qadsiah entró en negociaciones serias con el jugador durante el pasado periodo, antes de que "El Líder" lograra darle la vuelta a la situación y arrebatar el fichaje, confirmando así que sigue moviéndose con fuerza dentro del mercato para cerrar sus objetivos antes que sus rivales.

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Inzaghi considera que reforzar la posición de lateral derecho representa un paso necesario para aplicar sus ideas tácticas, que dependen en gran medida de la actividad de las bandas, ya sea en la construcción del juego o en el apoyo ofensivo, lo que llevó a la directiva a moverse rápidamente para cerrar este asunto antes del comienzo de la temporada.

Con el cierre del fichaje de Mahrezi, el Al-Hilal habrá cumplido una nueva de las peticiones de Inzaghi, mientras las miradas se dirigen ahora hacia completar el resto de las necesidades del equipo, ya que la directiva sigue trabajando para contratar a un extremo extranjero y a un nuevo delantero, con el fin de cerrar el capítulo de los fichajes de manera ideal y entrar en la próxima temporada con una plantilla más completa.