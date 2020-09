El desolador Colo Colo refuerza su candidatura a ser el peor del campeonato

Contra O'Higgins, el conjunto albo descuida las entregas, no hace daño de ninguna forma y cae a pelear mano a mano con los últimos.

atrás es un desastre de talla grande. No da absolutamente ninguna garantía. Contra , dio otra muestra: en la derecha, Óscar Opazo no marca ni aunque lo apuren. Facundo Castro, que se mueve por todo el frente del ataque, le cabecea frente a su nula resistencia y su chance pasa levemente desviada luego de que Gerardo Navarrete encontrara el área chica. En la zurda, Ronald de la Fuente -relevo de Gabriel Suazo, que venía muy bajo- se dedica a reventar lo que puede y en el primer gol de la Celeste, que Ramón Fernández define a placer, le come la espalda Castro sin dificultades, esta vez en su posición habitual de extremo derecho.

Veo preocupado a Aníbal, más que otros años#ColoColoOhigginsxCDF pic.twitter.com/tQNXVMvWMp — Último Gol (@ultimo_gol) September 9, 2020

Arriba, le escasean las opciones pero al menos genera peligro. Con la inclusión de Mati Fernández, que no jugaba un partido como titular desde abril del 2019, cuando era jugador del , la entrega levantando la cabeza, buscando a un compañero libre. Bryan Soto, 2001, fue el único que siquiera finaliza una jugada en el primer tiempo. Y pudieron ser dos, pero decide pasarla (sin suerte) antes de rematar por su cuenta un tiro elevado. Al frente, el Ohi Ohi responde con una pelota muerta de Ramón, el goleador de la jornada, más control posicional. En busca de alternativas más confiables, Gualberto Jara apuesta por Fuentes, Bolados y Parraguez para remontar en el complemento. Así queda con dos centrodelanteros y con un solo hombre de marca. Pero el desarrollo no cambia: en la primera del segundo lapso, Ribéry Muñoz encuentra solo la pelota luego de que Castro superase -como toda la tarde- a De la Fuente. Y, para no ser menos, Don Ramón también se genera la suya, que pasa levemente desviada.

Colo Colo es una lágrima y se da el 'lujo' de reforzar sus falencias. No asusta a ninguno que tenga al frente, incluso el descenso ya comienza a saludarlo por nadar entre los colistas, y Matías lo entiende: en vez de apostar por un pase, cuando le queda el tiro libre a su disposición decide focalizar su vista en Batalla, que lo contiene sin aproblemarse. Hasta que Mouche comienza a contagiar. Si antes debió cambiar de banda con Costa, ya en la resolución retorna a su orilla, y desde allí, a partir de los duelos mano a mano con Moisés González, es factor cuando, encima, el esta vez reserva Bolados retorna al campo.

El Albo de Gualberto es un equipo incapaz de patear al arco, de mantener una forma de jugar, de dar pases consecutivos y de demostrarse en confianza. A descansar los de blanco se fueron cabizbajos, todos mirando al piso y si el domingo dependieron de Paredes en un empatado Superclásico ante la U, tres días después no tuvieron de qué sostenerse para ser competitivos. Sin el Tanque no la emboca nadie y la cirugía mayor es urgente, desde la actitud, desde el banco y desde el fútbol. Sin ninguna idea clara es complicado ser competitivo en una liga donde todos buscan trascender. Encima al no contar con su gente en casa, los rivales se presentan cada vez más cómodos mientras el Popular se húnde sin apelación alguna de su parte, una que se debilita a diario. El O'Hi se llevó tres puntos de oro y no sufrió absolutamente nunca para lograrlo.