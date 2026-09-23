Arranque de choque, luego una lenta recuperación. Pero un equipo absolutamente lejos de aquel que Domenico Toscano llevó a disputar los playoff de la Serie C la pasada temporada, antes de ser eliminado por el Ascoli, después ascendido en semifinales. El equipo de Emilio Longo está teniendo dificultades para asimilar las consignas del nuevo entrenador, aunque en los últimos partidos se están viendo mejorías.





EL ARRANQUE - Dos derrotas pesadas en las tres primeras jornadas, en casa contra el Inter Sub-23 y contra el Monopoli, además de la fea eliminación en la Copa Italia contra el Savoia, con la derrota por 3-0. Luego, una lenta recuperación, dos victorias contra Cosenza y Picerno, intercaladas, sin embargo, por otras dos caídas: la clamorosa derrota en casa contra la Scafatese del ex Emmausso y el empate, también en el Massimino, contra el Barletta.





EL BALANCE - El balance es de dos victorias, dos empates y dos derrotas, con diez goles marcados y ocho encajados. Undécima posición, a uno de la zona de playoff. Desde luego, no es un inicio satisfactorio para un equipo que, por derecho, debe entrar en el grupo de favoritos, dado que se trata de una plaza en la que la Serie B falta desde hace once años.





LA CAMPAÑA DE REFUERZO - Una campaña de refuerzos igualmente importante, con las llegadas de Roberto Insigne, del goleador Massimo Coda, un fichaje sensacional para la Serie C, Edoardo Masciangelo, Flavio Russo, Fabrizio Caligara y Nicolò Cavuoti. Por el momento, sobre todo el exdelantero de Samp y Cremonese no ha rendido, también por algunos problemas físicos. Pero el potencial para aspirar a un papel protagonista está más que presente.















