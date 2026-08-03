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Youri Baas, Guus Til, Luciano Valente (nieuwe shirts)IMAGO/Voetbalzone

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El desfile de camisetas de la Eredivisie de la temporada 2026/27 de Voetbalzone

FEATURES
Den Haag
Ajax
AZ Alkmaar
Cambuur
Excelsior
FC Twente
FC Utrecht
Feyenoord
Fortuna Sittard
Go Ahead Eagles
FC Groningen
SC Heerenveen
NEC Nimega
Zwolle
PSV Eindhoven
Sparta Rotterdam
Telstar
Willem
Eredivisie


Los dieciocho clubes de la Eredivisie ya han presentado sus nuevas equipaciones para la temporada 2026/27. En el Desfile de Camisetas de VZ encontrarás todas las camisetas de local y visitante ordenadas de forma clara.

ADO Den Haag

Local

ADO Den Haag (thuis)ADO Den Haag

Visitante

ADO Den Haag uitshirtADO Den Haag

Ajax

Local

Ajax thuisshirtAjax

Visitante

Ajax uitshirtAjax

Tercera equipación

Ajax (derde shirt)Ajax

AZ

Local

AZ thuisshirtAZ

Visitante

AZ (uitshirt)AZ

SC Cambuur

Local

SC Cambuur thuisshirtSC Cambuur

Visitante

Cambuur uitshirtCambuur

Excelsior Rotterdam

Local

Excelsior thuisshirtExcelsior

Visitante

Excelsior uitshirtExcelsior

FC Twente

Local

FC Twente (thuisshirt)FC Twente

Visitante

FC Twente uitshirtFC Twente

Tercera equipación

FC Twente derde shirtFC Twente

FC Utrecht

Local

FC Utrecht thuisshirtFC Utrecht

Visitante

FC Utrecht (uit)FC Utrecht

Feyenoord

Local

Feyenoord thuisshirtFeyenoord

Visitante

Feyenoord uitshirtFeyenoord

Tercera equipación

Feyenoord (derde shirt)Feyenoord

Fortuna Sittard

Local

Fortuna Sittard (thuis)Fortuna Sittard

Visitante

Fortuna Sittard uitshirtFortuna Sittard

Go Ahead Eagles

Local

Go Ahead Eagles thuisshirtGo Ahead Eagles

Visitante

Go Ahead Eagles uitshirtGo Ahead Eagles

FC Groningen

Local

FC Groningen (thuis)FC Groningen

Visitante

FC Groningen (uit)FC Groningen

sc Heerenveen

Local

sc Heerenveen thuisshirtsc Heerenveen

Visitante

sc Heerenveen uitshirtsc Heerenveen

NEC

Local

NEC thuisshirtNEC

Visitante

NEC uitshirtNEC

Tercera equipación

NEC derde shirtNEC

Camiseta de los Cuatro Días

NEC (vierdaagse shirt)NEC

PEC Zwolle

Local

PEC Zwolle thuisshirtPEC Zwolle

Visitante

PEC Zwolle uitshirtPEC Zwolle

PSV

Local

PSV thuisshirtPSV

Visitante

PSV (uitshirt)PSV

Tercera equipación

PSV derde shirtPSV

Sparta Rotterdam

Local

Sparta thuisshirtSparta Rotterdam

Visitante

Sparta uitshirtSparta Rotterdam

Tercera equipación

Sparta derde shirtSparta Rotterdam

Telstar

Local

Telstar thuisshirtTelstar

Visitante

Telstar uitshirtTelstar

Willem II

Local

Willem II thuisshirtWillem II

Visitante

Willem II uitshirtWillem II


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