El descubridor de Yamal encuentra a su sucesor y desata una pugna entre el Barcelona y el Real Madrid

El FC Barcelona ha encontrado por fin al jugador que podría seguir los pasos de Lamine Yamal, pero esta vez procedente de México. El aval de la comparación no viene de un periodista ni de un agente, sino del hombre que descubrió al propio Yamal y lo pulió con sus propias manos.

En unas declaraciones que sacudirán las oficinas del Camp Nou, Rafa Márquez, leyenda del Barcelona y su exentrenador del filial, además de actual seleccionador de México, colocó a la joven estrella Gilberto Mora en el mismo saco que Lamine Yamal, asegurando que lo que ve en él hoy es una copia exacta de lo que vio en Yamal antes de su explosión.

Las declaraciones de Márquez: "Me lo arrebataron en un mes"

Durante una entrevista recogida por el diario español "Mundo Deportivo", Márquez rememoró sus recuerdos al frente del Barça Atlètic para hablar del talento mexicano de 17 años.

Márquez afirmó: "Me pasó lo mismo con Lamine Yamal, lo subí a un nivel superior y luego me lo arrebataron en un mes. Su estilo es parecido y sus características son muy similares".

El entrenador mexicano añadió que no descartará a ningún jugador por su corta edad, y que el único criterio es el rendimiento y la contribución en su club, en una clara señal de que está preparando a Mora para la selección absoluta.

¿Quién es Gilberto Mora, el Yamal de México?

Gilberto Mora es delantero del club Tijuana y está considerado como una de las principales figuras de la última Copa del Mundo Sub-20 disputada en Chile, donde lideró a la selección de México con actuaciones destacadas.

A pesar de su corta edad, juega como delantero polivalente, arrancando habitualmente desde la banda izquierda, y destaca por una gran capacidad para el regate y la velocidad, además de dominar el juego con ambas piernas, con una ligera preferencia por la derecha.

Este brillo lo ha situado en el radar de los grandes de Europa, donde su nombre se ha vinculado al Barcelona, el Real Madrid, el Arsenal y el Manchester United, además del Inter Miami estadounidense, donde juega Lionel Messi. Su agente es la conocida brasileña Rafaela Pimenta.

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El Barcelona observa, pero aún no ha movido ficha

Según el diario español, el Barcelona sigue al jugador desde hace tiempo y goza de una gran admiración dentro de la dirección de fútbol del club, pero hasta ahora no ha presentado ninguna oferta oficial ni ha dado un paso concreto para su fichaje.

Y parece que las declaraciones de Rafa Márquez, el hombre que sabe bien cómo luce el talento excepcional a los 17 años, podrían ser el empujón que el Barcelona necesita para moverse antes de que el Real Madrid o alguno de los gigantes de la Premier League le arrebate otra joya que tenía al alcance de la mano.