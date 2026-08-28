El club español Valencia se prepara para dar una sorpresa en el actual mercado de fichajes veraniego, ya que sitúa al inglés Harvey Elliott, organizador de juego del Liverpool, en lo más alto de sus prioridades para reforzar la línea ofensiva, después de que el jugador quedara fuera de los planes de su entrenador Andoni Iraola.

Según el periodista Matteo Moretto, las negociaciones entre las tres partes ya están en marcha, en medio de un deseo común de cerrar la operación lo antes posible. De acuerdo con las informaciones, Elliott comunicó a su entrenador Iraola su deseo expreso de abandonar Anfield y trasladarse al Valencia, con un clima de optimismo en todas las partes para resolver el contrato de cesión.

El diario español "Marca" informó de que Carlos Corberán, director técnico del Valencia, contactó personalmente con el jugador de 23 años, quien mostró su entusiasmo por vivir una nueva experiencia en la Liga española y vestir la camiseta del Valencia. La dirección del club español confía en esta operación de calidad para aportar soluciones ofensivas y sumar un elemento capaz de desbordar y marcar desde el centro.

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El joven internacional inglés había pasado la temporada pasada cedido en el Aston Villa, si bien su participación se limitó a solo 9 partidos en las distintas competiciones, debido a una cláusula en el contrato de cesión que habría obligado al Aston Villa a activar la compra definitiva por 35 millones de libras esterlinas en caso de que disputara 10 partidos. Unai Emery, entrenador del Aston Villa en aquel momento, reconoció que la escasez de minutos afectó al jugador antes de que regresara al Liverpool este verano.

Elliott ha disputado 149 partidos con el Liverpool desde su incorporación procedente del Fulham en 2019, y fue un elemento fundamental en la última temporada del entrenador Jürgen Klopp, en la que jugó 53 encuentros. Sin embargo, el jugador quedó fuera de los planes del anterior entrenador Arne Slot y del actual técnico Iraola, quien lo dejó fuera de la última convocatoria del equipo ante el Newcastle, confirmando su preferencia por otras opciones.