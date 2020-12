El descargo de Dybala por su renovación: "Dicen cosas para ponerme a la hinchada en contra"

Después de convertir su primer gol en la actual temporada, la Joya se mostró molesto por el trato que se le dio a la negociación de su contrato.

El 2020 no fue el mejor año para Paulo Dybala, quien padeció el coronavirus durante un mes y medio y, ya con la competencia iniciada, varios problemas físicos que incluso le impidieron jugar con la Selección argentina. Este domingo se sacó de encima la mochila y convirtió su primer gol en la 2020-21, pero aprovechó la situación para referirse a la negociación por la renovación de su contrato que finaliza en 2022.

"Lamentablemente, se dicen cosas que no son ciertas. Mi agente lleva mucho tiempo en Turín y no lo llamaron", disparó el cordobés en una entrevista a SkySports, para luego dejar claro que "me decepciona cuando se habla de dinero y de cifras inventadas", en relación a las declaraciones de Fabio Paratici, director deportivo de la Vecchia Signora, además de supuestas informaciones que marcaban que las charlas se trabaron por las exigencias del 10.

Y luego de eso, remarcó que "sería bueno que dijéramos la verdad. Hablar de cifras en la situación en la que estamos me pone la gente en contra, con todo el amor que le tengo a . Yo amo a Juve, siempre lo dije. Estas cosas se dicen para poner la gente en contra mío, pero yo soy muy leal y lo saben".