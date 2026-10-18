El descanso de Dembélé: un peligro real que amenaza al Barcelona ante el París

Al inicio de esta semana, Enzo Maresca, entrenador del Manchester City, reabrió un debate recurrente sobre la "ventaja" de la que podría disfrutar el Paris Saint-Germain en comparación con el resto de los candidatos a competir por el título de la Champions League.

El técnico italiano, después de perder con toda justicia ante el equipo del entrenador Luis Enrique por 2-4 en el Etihad Stadium, insinuó que el entrenador español puede dar descanso a sus mejores jugadores antes de cada partido de la Champions League.

Detrás de esa frase había un objetivo claro, pues el antiguo entrenador del Chelsea señaló públicamente que el nivel de la liga francesa es muy inferior al de la Premier League, lo que otorga al Paris Saint-Germain una gran ventaja. Y el equipo parisino logró conquistar los dos últimos títulos de la Champions League sin renunciar a su dominio del fútbol francés.

El diario Sport indicó: "Con el comienzo de la presente temporada, Ousmane Dembélé fue el ejemplo más destacado de la política de rotaciones que aplica el entrenador español, después de que el club le concediera días de descanso para evitar sobrecargarlo con demasiados minutos de juego".

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Pero ¿hasta qué punto ha logrado Enrique gestionar los minutos de participación de Dembélé y darle el descanso necesario? Eso es lo que analiza "Sport" antes del esperado enfrentamiento ante el Barcelona.

El último jugador francés coronado con el Balón de Oro volvió a batir las redes en Manchester y en Estrasburgo, y además dio una asistencia en ambos partidos, con lo que su balance esta temporada se eleva a 4 goles y 6 asistencias en 9 partidos.

Pero lo llamativo de sus números es que la mayor parte de ellos se ha conseguido en sus dos partidos de la Champions League, donde marcó tres goles y dio tres asistencias.

Dembélé desempeña un papel secundario en la liga francesa

En términos porcentuales, Dembélé ha participado muchos más minutos en la Champions League, pues ha disputado 140 minutos repartidos en dos partidos, a un promedio de 70 minutos por encuentro, frente a su participación en la liga francesa, donde ha jugado 238 minutos en 5 partidos, a un promedio de 47,6 minutos por partido.

El jugador solo se ausentó por lesión de un partido de liga, el que terminó con empate 2-2 ante el Lille en la segunda jornada. El resto de los minutos en los que no participó fueron consecuencia de decisiones de Luis Enrique, que ni siquiera lo incluyó en la convocatoria del equipo para el encuentro ante el Le Mans, con el fin de darle descanso tras el parón internacional con la selección francesa, en el que disputó 172 minutos repartidos en 3 partidos, a un promedio de 57,3 minutos por encuentro.

Es evidente que Luis Enrique ha aplicado una política medida para gestionar los minutos de participación de Dembélé durante el arranque de la temporada, especialmente en la liga francesa.

El reparto de los minutos del astro francés en la competición doméstica lo revela con claridad: jugó 45 minutos ante el Rennes, 22 minutos ante el Mónaco, 65 minutos ante el Brest, 78 minutos ante el Marsella y 27 minutos ante el Estrasburgo.

Así, el total de la participación de Dembélé alcanzó los 238 minutos de los 630 posibles, es decir, solo el 37,8% del total de minutos de juego, según los datos del portal "Transfermarkt".

Por eso Maresca levantó la voz para criticar esta situación. Y no hace falta ir muy lejos para encontrar un ejemplo contrario: el astro más destacado de su equipo, Erling Haaland, ha participado en casi todos los minutos de la Premier League, tras disputar 620 minutos de los 630 posibles, con un porcentaje del 98,4%.

En cuanto a Rúben Dias y Marc Guéhi, han participado en todos los minutos posibles, con 630 minutos cada uno, algo que también se aplica al portero Donnarumma.

En el Paris Saint-Germain, esto solo se aplica al portero Matvey Safonov, que ha disputado todos los minutos de la liga francesa hasta el momento.

Warren Zaïre-Emery, que ha participado en el 79,8% de los minutos, con 503 minutos de los 630 posibles, es el jugador de campo del equipo con más participación en la competición doméstica, seguido de Vitinha con 496 minutos, es decir, el 78,7%, y después João Neves, que ha disputado 451 minutos, con un 71,6%.

A partir de ahí, el balance de descanso que han recibido varios de los astros del equipo aumenta de forma notable, entre ellos Khvicha Kvaratskhelia, que ha participado en 377 minutos, con un 59,8%; Désiré Doué, que ha disputado 355 minutos, con un 56,3%; Fabián Ruiz, con 326 minutos, un 51,7%; y Nuno Mendes, que ha participado en solo 217 minutos, con un 34,4%.

Y ahora, tras la victoria sobre el Estrasburgo y manteniendo la presión sobre el Mónaco en la carrera por la liga, el Paris Saint-Germain ha comenzado a centrar su atención en el Barcelona.

Y como ocurrió con el Manchester City, el conjunto catalán es consciente de que el descanso del que han disfrutado los principales astros del equipo parisino puede convertirse en un factor decisivo en el enfrentamiento.

El equipo del entrenador Hansi Flick llega al encuentro en un gran estado de forma, pero, en cambio, padece un mayor desgaste en lo relativo a la preparación física de sus jugadores.

Solo en LaLiga, los minutos de participación de Lamine Yamal y Raphinha muestran un contraste evidente con los minutos de Dembélé con el Paris Saint-Germain. Y eso sigue siendo cierto incluso teniendo en cuenta que el jugador brasileño se ausentó de dos partidos tras su regreso del parón internacional con la selección de su país.

Lamine Yamal ha disputado 741 minutos en 9 jornadas, lo que equivale al 91,5% del total de los 810 minutos posibles, mientras que Raphinha ha participado en 575 minutos en 8 partidos, con un porcentaje del 79,9% del total de los 720 minutos que podría haber disputado en esos encuentros.

Pero la comparación no se limita a los dos astros del Barcelona. En LaLiga, y a excepción del portero Joan García, que ha disputado 675 minutos con un 83,3%, Pedri y Eric Espart han participado en 620 minutos cada uno, es decir, cerca del 76,5% del total de minutos posibles.

Asimismo, Eric García ha disputado 603 minutos, con un 74,4%, y los minutos de participación de Gerard Martín alcanzaron los 571 minutos, con un 70,5%, mientras que Fermín López ha participado en 538 minutos, con un 66,4%. En cuanto a Rodri, ha disputado 517 minutos, con un 63,8%, en tanto que Pau Cubarsí ha participado en 512 minutos, con un 63,2%.

Las cifras dibujan dos panoramas completamente distintos en la forma de gestionar el esfuerzo físico de los jugadores. Mientras el Paris Saint-Germain ha podido dar descanso a Dembélé en la competición doméstica, el Barcelona ha necesitado apoyarse en sus titulares durante muchos más minutos para mantener su ritmo en LaLiga. ¿Se convertirá esta diferencia en un factor decisivo en el Parque de los Príncipes?