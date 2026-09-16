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FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-RACINGAFP
Sam Vreeswijk

Traducido por

El desatado FC Barcelona marca nada menos que 7 goles y sigue impecable en LaLiga

Barcelona vs Racing Santander
Barcelona
Racing Santander
Primera División
Raphinha
João Cancelo
L. Yamal
G. Jesus
A. Villalibre
M. Gueye
Y. Zabiri

El FC Barcelona también ha ganado su sexto partido de LaLiga de la temporada. En casa, el equipo del técnico Hansi Flick fue muy superior al Racing de Santander: 7-2.

A los ocho minutos, João Cancelo abrió el marcador de manera espectacular. El defensa portugués golpeó el balón desde unos 25 metros y, tras pegar en la parte inferior del larguero, entró por la escuadra lejana: 1-0.

Raphinha dobló la ventaja a mitad de la primera parte. El brasileño transformó un penalti, después de que él mismo fuera derribado por Pedro Felipe: 2-0.

Maguette Gueye firmó después el 2-1, controlando bien el balón y empujándolo a la red. Pero, tras un disparo de Cancelo desviado por Asier Villalibre, la ventaja volvió a ser de dos goles: 3-1.

Antes del descanso llegó incluso el 4-1, cuando Raphinha marcó a pase de Dani Olmo. Lamine Yamal vio pocos minutos después cómo Julen Agirrezabala le detenía un penalti.

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A mitad de la segunda parte, el Santander volvió a recortar distancias. Wojciech Szczęsny, que en el descanso había sustituido al lesionado Joan García, cometió un error grosero. Perdió el balón ante Yassir Zabiri, que así pudo firmar el 4-2.

Pero después el Barcelona volvió a ampliar la diferencia. Raphinha transformó de nuevo un penalti (5-2), el suplente Gabriel Jesus colocó el 6-2 en la escuadra lejana y Yamal hizo el 7-2 al contragolpe. El Barcelona sigue siendo así el único club de la liga española que no ha fallado y, por ello, es líder. El Santander ocupa provisionalmente la décima plaza.

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