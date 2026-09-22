Desde los pitidos de desaprobación cuando sustituyó a Kobbie Mainoo en el minuto 90 ante el Fulham, hasta la pérdida de puntos que iguala el total de toda la temporada pasada, el regreso de Michael Carrick a Old Trafford se convirtió en una pesadilla, apenas 30 días después del inicio de la temporada.

Con solo dos victorias en 7 partidos, el técnico inglés cometió 10 errores garrafales impropios del Manchester United, que revelan la magnitud del derrumbe y colocan a Carrick al borde de la salida de Old Trafford, según "The Sun".

El desatino del once titular: destrucción de la identidad ofensiva

Una apuesta catastrófica al alinear a Ayden Heaven (19 años), que no había sido titular en la Premier League desde el inicio de la temporada el pasado 22 de agosto, ante el Hull City solo por ser el único zurdo en ausencia de Lisandro Martínez, frente a un delantero feroz como Ollie McBurnie, ignorando a Mazraoui y Dalot.

A pesar de contar con 3 extremos izquierdos, eligió a Patrick Dorgu, el más flojo de ellos, para ser titular tras una pretemporada completa, y no aguantó más que 45 minutos.

Debido al error anterior, Matheus Cunha pasó del extremo izquierdo, donde brilló y marcó a lo largo de la temporada pasada con Carrick, a la punta de ataque, perdiendo así su mordiente, y Bryan Mbeumo regresó desde la punta de ataque, donde había marcado todos sus goles, al extremo derecho.

Carrick insistió en el mismo once ante el Ipswich, el Everton y el Fulham (victoria, empate y derrota), y lo más grave es que la línea defensiva de cuatro Dalot - Maguire - Martínez - Shaw es la misma que perdió 4-0 ante el Brentford en agosto de 2022, el peor partido en la historia del United en la Premier League, y ha encajado 5 goles en 4 partidos esta temporada.

Suicidio táctico en la gestión de los partidos decisivos

Cuando el United ganaba 1-0 ante el Everton, sacó a Rashford con el pretexto de que "sintió algo" e introdujo a Dorgu, una señal de debilidad que dio al Everton el atrevimiento de meter a Jack Grealish, que empató.

Después de que Shaw asistiera en el gol de Šeško en el minuto 88, Carrick sacó a los laterales Shaw y Dalot e introdujo a Leny Yoro y Mazraoui. Yoro estrechó el campo y dejó espacio a Grealish, y Mazraoui dudó en la entrada, regalando a Maitland-Niles el gol del empate mortal en el minuto 95.

Tras la expulsión de Phil Foden en el minuto 23 ante el City, tuvo 22 minutos para pensar, y a pesar de que Šeško calentaba y de que el Stretford End coreaba su nombre, no lo introdujo hasta pasados 19 minutos de la segunda parte, cuando Haaland ya había marcado el gol de la victoria.

Cuando entró Šeško, Cunha retrocedió y Bruno retrocedió aún más al centro. Alejar al creador de juego más peligroso de la portería del City, con el United por detrás en el marcador, fue un suicidio, y no generó ninguna ocasión hasta el minuto 95.

La apuesta por los nombres fracasados

El Brighton ganó en Old Trafford 4 temporadas consecutivas, y la noche de Copa no era la ocasión para hacer 8 cambios y meter en el banquillo a un jugador de 15 años.

Alinear a Yoro y Heaven por delante del portero Karl Darlow en su primer partido era una invitación a los problemas, y el trío fue responsable de los tres goles, convirtiendo al Brighton en el primer equipo que remonta un 0-2 y gana en Old Trafford desde el Tottenham en 1976.

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Desde sus dos goles en la primera victoria de Amorim en diciembre de 2024, Joshua Zirkzee ha marcado solo dos goles en la liga y el club estaba dispuesto a venderlo en verano tras el contacto del Everton con él.

Y a pesar de ello apareció en 3 derrotas consecutivas del United sin influencia alguna, en un momento en que Carrick debía ser más creativo que recurrir a un jugador fracasado.