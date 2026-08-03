En un precedente inédito, Gales se ha convertido en el primer país en retirar públicamente su apoyo a la candidatura de Gianni Infantino para continuar al frente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), en un paso que supone una fuerte bofetada para el actual presidente del organismo y que amenaza con abrir la puerta a una posible ola de deserciones antes de las elecciones de 2027.

La Federación Galesa de Fútbol confirmó, en un comunicado oficial, la retirada de su apoyo a la candidatura del señor Gianni Infantino a la reelección como presidente de la FIFA para el periodo 2027-2031, aludiendo a la pérdida de confianza en el presidente del organismo tras una serie de fracasos en materia de gobernanza y liderazgo.

Esta decisión histórica llega tras la grave crisis que sacudió los cimientos de la FIFA, después de que Infantino cancelara sus polémicos planes de vender participaciones de las competiciones de la federación a empresas de inversión privadas, un plan que provocó un rechazo mundial sin precedentes.

El lucrativo plan de Infantino había encendido la mecha de una aguda crisis diplomática, ya que la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) amenazó con boicotear todas las competiciones de la FIFA, incluido el Mundial, en una postura que se considera la de mayor escalada en la historia de la relación entre ambas partes.

Tanto la UEFA como la Concacaf, que supervisa el fútbol en Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, emitieron el pasado sábado sendos comunicados en los que criticaban con dureza la dirección de la Federación Internacional de Fútbol, incluso después de la decisión de Infantino de dar marcha atrás y retirar el plan.

En un tono duro y sin precedentes, la Federación Galesa de Fútbol añadió: "Los recientes fracasos en materia de buena gobernanza, procedimientos, liderazgo, valores, gestión de las relaciones con las partes interesadas, comunicación y buen gobierno nos han llevado a una situación en la que el señor Infantino ha perdido la confianza de la Federación Galesa de Fútbol para permanecer al frente del fútbol mundial".

La federación galesa subrayó que "no anteponer el interés del fútbol es un fracaso que no podemos aceptar", en clara alusión a que la decisión se adoptó tras una evaluación exhaustiva del desempeño de Infantino y de sus prioridades en la gestión de la FIFA.

Esta postura galesa representa un peligroso punto de inflexión en el camino de Infantino hacia un cuarto mandato, sobre todo porque procede de un país europeo miembro de la UEFA, lo que podría animar a otras federaciones a adoptar posturas similares en los próximos meses.

Infantino, que asumió la presidencia de la FIFA en 2016, ha afrontado en los últimos tiempos crecientes críticas por su estilo de gestión y sus decisiones unilaterales, pero la retirada pública del apoyo por parte de un país miembro supone un desarrollo nuevo y preocupante para su bando.