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Los cálculos para el derbi de Yeda ya han empezado en los vestuarios de Al Ittihad y Al Ahli antes del esperado enfrentamiento entre ambos equipos el próximo 11 de diciembre, correspondiente a la jornada 15 de la Liga Roshn Saudí, después de que cuatro jugadores se hayan quedado al borde de perderse el duelo por acumulación de tarjetas amarillas.

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La jornada 14 pone a los cuatro jugadores ante una difícil prueba disciplinaria, ya que cada uno de ellos deberá evitar una nueva amonestación en el próximo partido de su equipo para no llegar a la cuarta tarjeta amarilla, que supone un partido de sanción y le impediría participar en el esperado derbi en el Estadio Al Inma de la Ciudad Deportiva Rey Abdullah, en Yeda.

La importancia de este enfrentamiento no se limita a su valor para la afición y a su peso competitivo, sino que además llega en un momento delicado de la temporada, por lo que perder a cualquier pieza clave antes del partido supondría un posible golpe para los planes de ambos cuerpos técnicos, sobre todo porque los jugadores en riesgo ocupan posiciones diferentes en los dos equipos.

Dion Lopy, en peligro, y tres jugadores de Al Ahli amenazados

Según las estadísticas de la web de la Liga Profesional Saudí, la lista de jugadores en riesgo de sanción la integran el senegalés Dion Lopy, de Al Ittihad, y tres futbolistas de Al Ahli: el senegalés Valentin Atangana, Ziyad Al-Johani y Saad Balobaid.

Lopy ha visto tres tarjetas amarillas en lo que va de temporada, en los partidos de Al Ittihad ante Al Fateh, Al Nassr y Al Hilal, correspondientes a las jornadas cuarta, quinta y octava, por lo que tendrá que evitar la amonestación ante Al Khaleej en la próxima jornada si quiere estar frente a Al Ahli.

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En el bando de Al Ahli, Atangana está en la misma cuerda floja tras ver tres tarjetas amarillas en los partidos ante Al Diriyah, Al Qadsiah y Al Fateh, mientras que Ziyad Al-Johani recibió sus amonestaciones ante Abha en la segunda jornada, ante Al Nassr en el partido aplazado de la novena jornada y ante Al Taawoun en la jornada 13.

Por su parte, Saad Balobaid inauguró su registro de amonestaciones ante Al Riyadh en la quinta jornada, antes de recibir dos tarjetas más en los dos últimos partidos, ante Al Nassr y Al Taawoun, por lo que también se encuentra a una amarilla de la sanción.

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En la lista figura también Hassan Kadesh, defensa de Al Ittihad, que acumula tres tarjetas amarillas, aunque su participación en la próxima jornada está en duda por una lesión, lo que hace que su situación sea distinta a la del resto.

Al Khaleej y Al Faisaly: una parada decisiva antes del derbi

Los dos próximos partidos decidirán el destino de los cuatro jugadores antes del esperado duelo: Al Khaleej recibe a Al Taawoun el viernes en el Estadio Príncipe Mohammed bin Fahd de Dammam, mientras que Al Ahli se medirá a Al Faisaly en el Estadio de la Ciudad Príncipe Abdullah Al-Faisal, en Yeda.

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Entre el deseo de sumar puntos y la necesidad de llegar en plenitud al derbi, los jugadores en riesgo tendrán que encontrar el equilibrio entre la intensidad competitiva y evitar exponerse a una nueva amonestación.

La jornada 14 puede convertirse en una etapa determinante en la preparación de ambos equipos para el gran duelo, no solo por los resultados de los dos partidos, sino también porque definirá qué nombres estarán a disposición de los entrenadores en un enfrentamiento de especial importancia para las aficiones de Al Ittihad y Al Ahli.