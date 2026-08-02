El Deportivo de La Coruña rescinde el contrato de una estrella marroquí y el Raja lo incluye en su lista de deseados

El club español Deportivo de La Coruña anunció oficialmente el fin de su vínculo con el marroquí Mohamed Bouldini durante el actual mercado de fichajes de verano.

El club español confirmó la salida del delantero Bouldini de sus filas, antes de la finalización de su contrato con el equipo, que se extendía hasta 2028.

Bouldini se había incorporado al Deportivo de La Coruña durante la temporada 2024-2025, procedente del Levante español.

Por su parte, el sitio "Le Matin Sport" señaló que el Raja Casablanca ha incluido el nombre del delantero marroquí Mohamed Bouldini entre sus opciones ofensivas en el mercado estival, aprovechando su condición de jugador libre tras la rescisión de su contrato con el Deportivo de La Coruña.

Bouldini, de 30 años, tiene un buen conocimiento del ambiente de la liga marroquí, después de haberse formado en las filas del Jeunesse Sportive y del Raja Casablanca, antes de vestir la camiseta del Ittihad de Tánger, para luego vivir una experiencia profesional en Portugal con los clubes Oliveirense, Académica de Coímbra y Santa Clara, y trasladarse después a España, donde jugó con el Fuenlabrada, el Levante y el Deportivo de La Coruña, antes de su cesión al Granada.







