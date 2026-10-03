El portugués Rui Pinto, responsable de las filtraciones de "Football Leaks" que revelaron irregularidades financieras atribuidas al Manchester City y provocaron una conmoción en el fútbol europeo, lanzó una advertencia sobre el peligro que corre su vida, tras la decisión de las autoridades portuguesas de poner fin a su inclusión en el programa de protección de testigos, que incluía proporcionarle una vivienda secreta y protección de seguridad.

Pinto afirmó, en una publicación a través de su cuenta en la plataforma "X", que la comisión responsable del programa de protección de testigos le comunicó el fin de su participación en él, considerando que la decisión lo pone frente a un peligro real, en vista de las amenazas de muerte que ha recibido y de la existencia de temores de que sea víctima de un intento de asesinato, añadiendo que se verá obligado a trasladarse en los próximos días a un lugar no revelado por un periodo indeterminado.

La defensa de Pinto se opuso a la decisión de retirar la protección, exigiendo a las autoridades portuguesas que la reconsideren, advirtiendo de sus repercusiones de seguridad y legales, especialmente porque varios de los procedimientos judiciales vinculados a la información que reveló siguen en curso, según lo señalado por sus abogados.

El caso del Manchester City en el centro de la tormenta

El equipo de la defensa se apoyó, entre sus argumentos para oponerse a la decisión, en la continuidad de los procedimientos relacionados con las filtraciones de "Football Leaks", entre ellos el caso del Manchester City, que afronta acusaciones de haber cometido más de 100 presuntas infracciones de la normativa financiera de la Premier League.

Los abogados consideran que la continuidad de estos casos exige tener en cuenta los posibles riesgos para la seguridad de Pinto antes de poner fin a la protección que se le había concedido.

Las filtraciones de "Football Leaks" habían comenzado en 2015, después de que Pinto publicara documentos secretos relativos a los contratos de los jugadores, sus traspasos y las transacciones financieras de los clubes y los agentes de los jugadores, lo que llevó a la apertura de investigaciones y procedimientos judiciales en varios países europeos, y puso el foco sobre expedientes financieros que generaron una amplia polémica en el fútbol.

Los abogados de Pinto aclararon que las amenazas a las que está expuesto no son hipotéticas, señalando que sufrió un ataque en Lisboa el pasado abril, y que figuras influyentes que poseen grandes recursos aparecieron con sus nombres en los expedientes que reveló, mientras algunos de los procedimientos judiciales vinculados a esas filtraciones siguen vigentes.

Absolución en un nuevo caso tras una condena anterior

El pasado abril, Pinto, de 37 años, obtuvo una sentencia absolutoria de todos los cargos que se le imputaban en un segundo juicio en Portugal, después de que un tribunal lo hubiera condenado previamente en septiembre de 2023 por delitos informáticos e intento de extorsión a un fondo de inversión deportivo, dictando una pena de 4 años de prisión con suspensión de la ejecución.

Las autoridades habían detenido a Pinto en Hungría durante enero de 2019, donde residía, antes de su entrega a Portugal, y pasó más de un año en prisión preventiva, para luego acceder a colaborar con las autoridades en otras investigaciones, lo que les permitió acceder a datos cifrados que estaban en su poder.

La decisión de poner fin a la protección suscita los temores de su defensa en cuanto a su seguridad, en un momento en el que las repercusiones de las filtraciones a las que se vinculó su nombre siguen presentes en varios de los expedientes judiciales, encabezados por el caso financiero del Manchester City.