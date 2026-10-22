El denostado exjugador del Ajax es ahora la gran figura de la Champions League: «Es imparable»

Carlos Forbs es el gran protagonista en Bélgica. El delantero portugués fue decisivo para el Club Brujas el miércoles por la noche ante el RC Lens (victoria por 3-0), con un gol y una asistencia, como también destacaron los medios belgas.

Al final de una primera parte complicada, el Brujas se adelantó 1-0 en el tiempo añadido gracias a un remate a bocajarro de Hans Vanaken.

En la segunda parte, Forbs se llevó los focos en el estadio Jan Breydel. El exjugador del Ajax contribuyó al 2-0 con una jugada fulgurante y un centro, y más tarde marcó él mismo el tercer gol.

El entrenador Ivan Leko elogió al extremo tras el partido. «Es sencillamente fantástico tenerlo en la plantilla. Tiene muchísima velocidad, calidad con el balón y es peligroso en el uno contra uno».

«Ha pasado de ser un jugador de destellos a uno muy completo y constante, que también defiende y juega para el equipo. Me alegro muchísimo por él», concluyó el entrenador. Forbs ya había sido decisivo para el Club Brujas la semana pasada, cuando dio tres asistencias en el duelo contra el Inter (victoria por 3-4).

Los medios también se mostraron entusiasmados. La Dernière Heure le dio un 7,5 por su actuación. «Despertó tras el descanso y entonces fue imparable: dio la asistencia para el 2-0 de Seys y marcó él mismo el 3-0». Het Nieuwsblad también le dio un 8.

Forbs llegó al Ajax en el verano de 2022 por 14 millones de euros, fichado por el entonces director técnico Sven Mislintat. Sin embargo, nunca llegó a destacar en Ámsterdam, por lo que fue vendido al Club Brujas por seis millones hace dos temporadas.