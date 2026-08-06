La marcha de Robert Lewandowski y la incertidumbre que rodea el futuro de Ferran Torres han empujado al técnico alemán Hansi Flick a comenzar, desde el primer día de la pretemporada, la búsqueda de alternativas para la posición de delantero centro puro.

El Barcelona intenta con todas sus fuerzas fichar al argentino Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, pero hasta ahora el club colchonero se aferra a los servicios de su jugador y se niega a desprenderse de él en favor del conjunto blaugrana.

Por su parte, el diario "Mundo Deportivo" señaló que Flick trabaja en preparar soluciones para todos los escenarios posibles, y ahora tiene ante sí varias opciones en las que apoyarse para la posición de falso nueve.

Flick ya hizo esto en varias ocasiones con Dani Olmo, un jugador que comenzó su carrera como delantero centro puro en la academia juvenil del Barcelona y que más tarde evolucionó hasta ser mediapunta o extremo, por lo que la posición de delantero centro puro no le resulta ajena, sobre todo porque siempre mantiene su olfato goleador.

Fermín López es un centrocampista clásico salido de la academia juvenil del Barcelona, pero se mantiene como otro competidor por la posición de falso nueve, y destaca por una cualidad singular: su gusto por el disparo. Es un jugador directo, sabe avanzar hacia delante y tiene un elevado olfato goleador, lo que lo convierte en un firme candidato para este rol, aunque Flick todavía no lo ha probado.

Luego está el brasileño Raphinha, cuyo movimiento, a ojos del cuerpo técnico, lo convierte en un claro candidato para jugar en profundidad, así como Lamine Yamal, que ya ha jugado en esa posición en dos ocasiones.

En lo que respecta a los fichajes, cuando el director deportivo Deco buscó en el mercado de fichajes jugadores para compensar la marcha de Lewandowski y la posible salida de Ferran, buscaba extremos capaces de jugar en la posición de punta de lanza, por lo que fichó a Anthony Gordon, que jugó como delantero centro puro con el Newcastle, y a Karim Adeyemi, también capaz de desempeñar ese rol.

En realidad, tampocoFerran Torres es un delantero centro puro tradicional, ya que Flick busca en su falso nueve las mismas cualidades que ve en el exjugador del Valencia: además de los goles, quiere presión sobre el rival, movimiento sin balón y juego en los espacios libres. Durante la pretemporada probó a los jóvenes Ibrahima Toncará y Toni Fernández.