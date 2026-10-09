El delantero estrella del PSV no está en el once inicial ante el sc Heerenveen

El PSV reanuda la VriendenLoterij Eredivisie este viernes con un partido en casa ante el sc Heerenveen. Peter Bosz ya ha hecho pública la alineación del conjunto local. Ivan Perisic no figura en el once inicial del equipo de Eindhoven. El pitido inicial será a las 20:00.

Matej Kovár estará bajo palos en el Philips Stadion. Sergiño Dest, Ryan Flamingo, Armando Obispo y Mauro Júnior (de derecha a izquierda) forman la defensa del PSV. Además de Perisic, también estarán en el banquillo, entre otros, Yarek Gasiorowski, Filip Kostic, Mikkel Bro Hansen y Lutsharel Geertruida, que se lesionó con la selección neerlandesa durante el parón internacional.

Paul Wanner estará de baja durante un tiempo por una lesión, según dejó entrever Bosz esta semana. Por ello, Kodai Sano, Noah Fernández y Guus Til forman el centro del campo en el partido como local ante los frisones.

En ataque, Bosz todavía no puede contar con Ricardo Pepi y Sam Lammers. Por ello, Sven Mijnans, autor recientemente de un hat-trick contra el Sparta Rotterdam, se desplaza a la posición de delantero centro. Esmir Bajraktarevic parte desde la derecha, mientras que Ruben van Bommel actuará desde el flanco izquierdo.

El PSV está obligado a ganar para seguir la estela del líder, el AZ. Además, los tres puntos supondrían un impulso de cara a la reanudación de la Liga de Campeones, con el RB Leipzig como rival el martes.

Alineación del PSV: Kovár; Dest, Flamingo, Obispo, Mauro Júnior; Sano, Til, Fernández; Bajraktarevic, Mijnans, Van Bommel.

Alineación del sc Heerenveen: Klaverboer; Braude, Kersten, Willemsen, Zagaritis; Linday, Courtens, Smans; Trenskow, Vente, Rivera.