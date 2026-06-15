El delantero del Sevilla Rafa Mir (28) condenado a 8 años y medio de cárcel

Rafa Mir, delantero del Sevilla de 28 años, ha sido condenado a ocho años y seis meses de prisión por abuso sexual y lesiones. Fue detenido en 2024 tras la denuncia de una mujer.

Según la sentencia, Mir conoció a la víctima en una discoteca de Valencia donde ella trabajaba. El tribunal considera que el delantero español la abusó sexualmente en su domicilio, tanto en la piscina como en el baño.

Los jueces consideraron coherentes y creíbles los testimonios de la víctima, por lo que el tribunal probó los cargos y le impuso 8 años y 6 meses de prisión.

Mir, ahora de 28 años, jugó la temporada pasada cedido por el Elche, que finalizó decimoquinto en La Liga y aún no se ha pronunciado sobre la sentencia.

A lo largo de su carrera, Mir ha jugado para Wolverhampton Wanderers, Nottingham Forest y Las Palmas. Actualmente pertenece al Sevilla.

El Sevilla emitió un comunicado oficial tras la sentencia, subrayando su respeto por el proceso judicial y rechazando cualquier forma de violencia y abuso sexual.

«El Sevilla tiene un enorme respeto por el proceso judicial y condena cualquier forma de violencia, abuso y abuso sexual. Este tipo de conductas no tienen cabida en nuestra sociedad y no se ajustan a los valores del fútbol», afirmó el club andaluz.

La víctima recibirá una indemnización de 64 000 euros. El caso no está cerrado, pues Mir puede recurrir la sentencia. Su abogado insiste en que los actos sexuales fueron consentidos.