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El delantero del Galatasaray Victor Osimhen está dispuesto a escuchar ofertas del Manchester United después de que el club haya renovado su interés por el internacional nigeriano. Valorado en hasta 100 millones de libras, el futbolista de 27 años sigue soñando con jugar en la Premier League y podría resolver los problemas ofensivos de Mauricio Pochettino.

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El delantero está abierto a dar el salto a Inglaterra

Según The Sun, Osimhen se siente halagado por el acercamiento del United y estaría dispuesto a aceptar un salario equivalente a los 13 millones de libras anuales que, según se informa, cobra en Turquía. Sin embargo, el exdelantero del Nápoles no tiene cláusula de rescisión en su contrato, vigente hasta junio de 2029, por lo que un traspaso a mitad de temporada queda en gran medida fuera de sus manos. Según informaciones publicadas en Turquía, el vigente campeón valora a su principal delantero entre 80 y 100 millones de libras.

Una fuente destaca la gran lealtad del delantero

La reticencia de Osimhen a forzar su salida refleja su gratitud hacia el Galatasaray, que le apoyó durante su difícil salida del Nápoles en 2024 y le ayudó a relanzar su carrera. Llegó inicialmente cedido y marcó 37 goles en su primera temporada antes de incorporarse de forma definitiva. Sumó otros 22 la pasada campaña y ya lleva 10 en la actual, mientras el club de Estambul persigue otro título.

Aunque la información señala que las personas cercanas a él saben que vería con buenos ojos un traspaso a Old Trafford, convencer a su club sigue siendo el principal obstáculo. Preguntada por el tabloide británico sobre el interés del United, una fuente cercana a Osimhen declaró: «Por supuesto que el interés le halaga mucho, pero es una persona leal, así que dependerá del United hacer un gran esfuerzo por ficharlo.

«Victor marcará goles vaya donde vaya y ya lo ha demostrado, pero todo depende de los dos clubes».

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Al Manchester United le falta un goleador eficaz

La búsqueda del United responde a una evidente falta de gol en una temporada desastrosa que le costó el puesto a Michael Carrick tras ganar solo uno de sus 10 primeros partidos de liga. Pese a clasificarse para la Champions League la pasada temporada, una plantilla costosa se encuentra ahora cerca de los puestos de descenso.

Los delanteros Benjamin Sesko y Joshua Zirkzee apenas han marcado cuatro goles entre los dos en todas las competiciones, sin que ninguno se haya consolidado como titular indiscutible. Aunque Matheus Cunha y Bryan Mbeumo pueden jugar por el centro, Pochettino quiere un referente ofensivo contrastado, capaz de liderar el ataque, marcar con regularidad y participar en la elaboración del juego, como hizo Harry Kane a sus órdenes en el Tottenham.

El duelo ante el Liverpool abre la era Pochettino

Tras llegar a Mánchester en un avión privado para ponerse a trabajar de inmediato , Pochettino pondrá a prueba este fin de semana, ante el Liverpool, su condición de invicto en sus primeros partidos al frente de nuevos clubes. Antes de que llegue enero, el exentrenador del Chelsea debe sacar más partido a su ataque, falto de acierto, para alejarse del peligro. Aun así, fichar a Osimhen procedente de Turquía parece mucho más factible el próximo verano, cuando le quedarán dos años de contrato.