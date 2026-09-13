El delantero del Feyenoord Nacho Ferri recibe una magnífica noticia poco después del pitido final

Nacho Ferri no marcó dos, sino tres goles este domingo por la tarde para el Feyenoord ante el PEC Zwolle. Poco después de la histórica victoria por 0-7, el entrenador Giovanni van Bronckhorst fue informado por el árbitro Alex Bos de que también el gol inicial había sido finalmente adjudicado al delantero español.

El 0-1 había sido anotado inicialmente como un gol en propia puerta de Simon Graves, después de que Ferri hubiera rematado el balón al fondo de la portería tras un toque del defensa del PEC. “El árbitro me acaba de decir que el primer gol también le ha sido concedido a Nacho Ferri”, explicó Van Bronckhorst después del partido en ESPN. “Es bonito para él hacer un hat-trick”.

Para Ferri, eso significa que en Zwolle suma de inmediato sus tres primeros goles oficiales con el Feyenoord. “Si eres delantero y todavía no has marcado con tu nuevo equipo, un gol siempre es bienvenido. Y no digamos tres”, señaló Van Bronckhorst, que ve cómo su atacante se siente cada vez mejor.

“Lo veo mucho más en forma que al inicio de la temporada”, continuó el técnico. “Eso nos permite también jugar a partir de él: puede aguantar el balón y cada vez elige mejor su posición dentro del área. Por eso hoy también marca tres veces”.

Van Bronckhorst está, en cualquier caso, especialmente satisfecho con la actuación del Feyenoord, que arrolló por completo al PEC desde el primer minuto. “Me pareció que jugamos muy bien desde el minuto uno: muy agresivos, muy dinámicos y muy rápidos. Personalmente, esta quizá haya sido la mejor parte que he visto jugar a mi equipo”.

Según el entrenador, el dominio se debió sobre todo al juego de su propio equipo. “No le dimos espacio al rival y, cuando perdíamos el balón, prácticamente lo recuperábamos de inmediato. Esa es la única manera de dominar de verdad un partido”.

Givairo Read y Anis Hadj Moussa también reciben elogios de Van Bronckhorst. “Hoy se vieron las cualidades de Givairo: doblar por fuera, la asociación por la derecha, aparecer en los momentos justos y dar asistencias. También responde bien en lo físico y en defensa, así que para mí es un jugador muy completo”.

Hadj Moussa, con dos goles, también firmó una aportación importante en la goleada, pero es sobre todo el cuadro general lo que deja satisfecho a Van Bronckhorst. “El resultado y los tres puntos son bonitos, pero sobre todo este es el camino en el que queremos seguir. Les he dicho a los chicos: este es nuestro techo, y ahora nos toca mantenerlo. Eso es lo más difícil y al mismo tiempo el desafío que queremos asumir”.