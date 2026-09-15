El delantero del Feyenoord Ferri nombra a sus dos referentes

Nacho Ferri parece ir cada vez a mejor en el Feyenoord. El sucesor de Ayase Ueda mostró su clase el domingo con tres goles en la victoria por 0-7 a domicilio ante el PEC Zwolle.

«Personalmente, creo que mis primeros partidos aquí en la liga no fueron muy buenos. Pero cada vez va mejor y quiero seguir desarrollándome», afirmó el ambicioso delantero en una extensa entrevista con Feyenoord One.

Durante un tiempo no estuvo claro si Ferri se quedaría con un hat-trick tras la goleada en Zwolle. «Porque primero dijeron que sí, luego que no y después otra vez que sí. Ayer por la mañana se confirmó finalmente. Así que seguía dudando, pero al final tengo mi hat-trick. Ya he recibido el balón oficial del partido. Ya me había llevado el balón, por si acaso. Fue mi primer hat-trick como futbolista profesional.»

Ferri señala su segundo gol contra el PEC como su tanto favorito del pasado domingo. «El segundo gol contra el PEC Zwolle fue el que más satisfacción me dio. Me pareció un precioso gol de equipo. Fue una gran jugada. Soy un jugador fuerte físicamente, al que le gusta ir al duelo y trabajar para el equipo.»

El delantero español tiene sobre todo una conexión especial dentro de la plantilla del Feyenoord con los jugadores de habla española y portuguesa. «Con Mika Mármol, Javi López y Gonçalo Borges, por el idioma. Es muy importante poder hablar en tu propia lengua. Por eso estamos muy unidos.»

Ferri era antes sobre todo un admirador de Cristiano Ronaldo. Ahora, el delantero se fija principalmente en otros nueves. «Ahora que soy un poco mayor, físicamente me fijo más en Erling Haaland o Lukaku. Son delanteros en los que me fijo ahora. Intento aprender de ellos. Veo muchas imágenes, cómo se mueven y cómo usan su cuerpo.»

El fichaje veraniego suma ya seis partidos con la camiseta del Feyenoord. En esa serie ha firmado tres goles y una asistencia.