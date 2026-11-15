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El delantero del Arsenal Viktor Gyokeres ha presentado sólidos argumentos para hacerse con un puesto habitual en el once de Mikel Arteta al marcar por octavo partido consecutivo en la Liga de Naciones. El futbolista de 28 años firmó un doblete en la primera parte el sábado por la noche y llevó a Suecia a una victoria por 3-2 ante Bosnia y Herzegovina en Estocolmo.

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Un doblete de penalti sella el ascenso a la máxima categoría

Gyokeres transformó dos penaltis y el equipo de Potter se fue al descanso con una ventaja de tres goles tras el tanto inicial de Daniel Svensson. Al delantero centro también le anularon por fuera de juego una asistencia a Alexander Isak antes de que los visitantes recortaran distancias con dos goles. La victoria del sábado 14 de noviembre aseguró el regreso de Suecia a la Liga A por primera vez desde la temporada 2020-21.

Una racha histórica a la altura de la élite continental

Al marcar por octavo partido consecutivo en la competición, el delantero suma ya 12 goles en una prolífica racha que se remonta a octubre de 2024. Además, solo se ha quedado sin marcar en uno de sus últimos 11 encuentros en el torneo: el empate 2-2 contra Eslovaquia de hace dos años.

Su último doblete eleva a 16 sus goles en el torneo y lo sitúa segundo en la clasificación histórica de goleadores, solo por detrás del delantero noruego Erling Haaland, que lleva 23. Con su selección, el atacante suma ya 27 goles en 42 partidos desde que debutó con la absoluta en 2019, a los 20 años.

Una asistencia récord presencia el hito goleador

Esa cifra lo coloca en el noveno puesto de la clasificación histórica de goleadores de su país, empatado con Agne Simonsson, aunque Gyokeres ha necesitado nueve partidos menos para alcanzarla. Aún está a 35 goles del récord nacional de Zlatan Ibrahimovic, que marcó 62 tantos y disputó 80 partidos más con la selección antes de retirarse en 2023.

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El hito del sábado llegó ante 51.049 espectadores en el Strawberry Arena, anteriormente conocido como Friends Arena, lo que supuso un nuevo récord de asistencia a un partido de la selección masculina en ese estadio. La cifra superó el anterior registro del recinto, los 49.967 espectadores del encuentro contra Inglaterra con el que se inauguró en 2012. No obstante, el récord histórico de asistencia a un partido de Suecia como local sigue siendo de 52.943 espectadores, establecido ante Alemania Occidental en el estadio Rasunda el 26 de septiembre de 1965.

Las dificultades en su club contrastan con sus goles con la selección

Gyokeres intentará prolongar su racha cuando Suecia cierre este parón internacional el martes como visitante ante Polonia. A su regreso al norte de Londres, el exdelantero del Sporting CP espera dar un impulso a una temporada con su club en la que solo ha marcado dos goles en 14 partidos entre todas las competiciones. Tras anotar 14 goles ligueros en la campaña en la que el Arsenal conquistó el título la temporada pasada, aún no ha marcado en sus siete partidos de Premier League de este curso, seis de ellos como suplente.