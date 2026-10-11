El delantero del Ajax, Tolu, revela qué gran nombre le inspiró para mostrar la camiseta de Dolberg

Tolu Arokodare levantó la camiseta de Kasper Dolberg tras su gol contra el NEC del sábado. El espigado delantero explicó después del partido quién le había dado esa idea. Dolberg sufrió recientemente una grave lesión de rodilla y deberá rehabilitarse durante meses.

Tolu le ganó por alto a Perr Schuurs y firmó así su séptimo gol de la temporada. Después, el jugador del Ajax recogió detrás de una portería una camiseta con el número 9 y el nombre de Dolberg, para mostrársela a continuación a la afición.

«Kasper es un chico muy dulce y amable. Y un jugador superimportante para nosotros. Tenemos varios jugadores lesionados, pero su situación sí es algo distinta. Nadie quiere lesionarse de gravedad durante un entrenamiento. Y menos aún durante un parón de selecciones», suspiró Tolu en ESPN.

Un duro golpe, por tanto, para Dolberg, que parecía haber encontrado el camino de vuelta hacia arriba en el Ajax. «Eso no se le desea a nadie. Esta fue mi manera de darle ánimos. Y de mostrarle a la afición que ellos también deben hacerlo», afirmó el referente ofensivo del Ajax, a quien no se le había ocurrido por sí mismo rendir homenaje.

«La idea fue de Victor Osimhen», desveló Tolu poco después del empate 1-1 contra el NEC. «Me dijo durante nuestro tiempo con la selección de Nigeria la semana pasada que debía hacer algo por Dolberg. Todavía tengo que agradecérselo.»

El gol no fue suficiente al final para sumar los tres puntos, para decepción de Tolu. «Fue una noche frustrante. En casa siempre tenemos que ganar este partido. Si hubiéramos ganado, podría haberlo disfrutado más. Pero ahora me deja un sabor amargo. El gol no es importante ahora.»