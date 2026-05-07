El delantero, con dos partidos internacionales, sigue soñando con jugar el Mundial con la selección holandesa

Emmanuel Emegha sufrió hace pocos días una lesión en los isquiotibiales que, en un principio, ponía en duda su participación en el Mundial. Sin embargo, el delantero del RC Strasbourg podría llegar a la cita, según apuntan las últimas informaciones. Emegha, que ha jugado dos partidos con la selección holandesa, se lesionó el domingo al entrar como suplente contra Toulouse.

Se lesionó los isquiotibiales el domingo al ingresar como suplente contra el Toulouse, pero el entrenador Gary O'Neil afirmó en la rueda de prensa previa a la semifinal de la Conference League ante el Rayo Vallecano que la dolencia no es grave.

Tras perder 1-0 la ida, el club alsaciano debe esforzarse al máximo el jueves para alcanzar la final. O'Neil confía en contar con Emegha para la cita del 27 de mayo: «Quizá para entonces ya lo tengamos de vuelta».

Emegha debutó con la selección holandesa en noviembre, en el empate 1-1 contra Polonia en la clasificación mundialista, y luego jugó media hora en la victoria 4-0 sobre Lituania.

El seleccionador Ronald Koeman le envió un mensaje claro el domingo en Studio Voetbal: «Es doloroso acercarse a una fase final con opciones y luego lesionarte. Si sufres una lesión muscular ahora y te pierdes cinco o seis semanas...Eso significa, por desgracia, que no habrá fase final», afirmó Koeman.

Emegha ha sufrido varias lesiones esta temporada, por lo que, pese a ser capitán, se le está tratando con precaución: O'Neil solo le dio diez minutos el domingo.

Koeman suele anunciar su lista definitiva a finales de mayo, y el 2 de junio debe entregarla a la FIFA.