El delantero brasileño Rayan emula a Cristiano Ronaldo con un icónico homenaje tras marcar un gol brillante para el Bournemouth en la Europa League

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Rayan, la joven promesa del Bournemouth, rindió un sentido homenaje a su ídolo Cristiano Ronaldo durante una actuación de gran eficacia en la Europa League el jueves. El joven delantero brasileño imitó la emblemática celebración del legendario internacional portugués tras marcar en la victoria por 3-1 ante el Sparta Praga.

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Rayan homenajea a su ídolo en una noche histórica

En una noche en la que el mundo del fútbol asimilaba la noticia de la retirada de Ronaldo de la selección, Rayan se aseguró de que el legado de la leyenda se hiciera sentir sobre el césped. Durante la visita del Bournemouth al Sparta en la Europa League, la antigua promesa del Vasco da Gama firmó una jugada brillante a la que siguió un gesto aún más significativo. Tras marcar con un potente disparo desde lejos para sentenciar la victoria, el jugador de 20 años celebró el gol de inmediato con el icónico «Siu».

Más tarde, el joven atacante confirmó en las redes sociales la intención de su gesto. Publicó fotos del momento junto a un emoji de corazón y un mensaje sencillo pero contundente. «@Cristiano, siempre mi ídolo», escribió en X al compartir su alegría con los aficionados tras un resultado que mantuvo al Bournemouth en lo más alto de la clasificación de la Europa League, con cuatro victorias en cuatro partidos.

El Bournemouth remonta en Praga

El partido no fue nada sencillo para el equipo de Marco Rose, que se vio por detrás en el marcador durante la primera parte. El Sparta de Praga se adelantó merecidamente por medio de Ebrima Singhateh en el minuto 35, para alegría de la afición local. Sin embargo, el encuentro dio un vuelco apenas dos minutos después, cuando Tobias Guddal vio la segunda tarjeta amarilla y fue expulsado. El conjunto checo tuvo que defender su ventaja con solo diez jugadores durante el resto del partido.

Ante una defensa bien cerrada, Rose recurrió al banquillo para dar impulso al ataque del Bournemouth. Las entradas de Evanilson y Rayan resultaron decisivas, ya que los dos brasileños cambiaron por completo la dinámica del encuentro. Tyler Adams inició la remontada con el empate en el minuto 57 y preparó el terreno para un arreón final que mantendría intacto el pleno de victorias del Bournemouth.

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La dupla brasileña marca la diferencia

Evanilson hizo gala de su olfato goleador para poner al Bournemouth por delante por primera vez en el minuto 81. Su precisa definición dentro del área recompensó la presión ejercida por el conjunto inglés durante toda la segunda parte. Con ese gol, el delantero prolongó su buen momento de forma: ya ha marcado en tres partidos consecutivos con el club de la costa sur.

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La victoria quedó sentenciada en el minuto 90, cuando Rayan asumió el protagonismo. Tras recibir un pase de su compatriota Evanilson, el joven encontró espacio fuera del área y soltó un disparo ante el que nada pudo hacer el portero del Sparta. El gol puso de manifiesto la calidad de la plantilla: los suplentes se combinaron para evitar cualquier sobresalto de última hora en su propia portería.

El Bournemouth mantiene su dominio en la Europa League

Con este resultado, el Bournemouth prolonga su inicio impecable en la primera campaña europea de su historia. La victoria en Praga le permite sumar 12 puntos en cuatro partidos y mantenerse firme al frente de la clasificación de la Europa League. La incorporación de jóvenes talentos como Rayan ha sido fundamental para su éxito, mientras el club pasa de dar sorpresas en las competiciones nacionales a convertirse en un aspirante serio en Europa. El Bournemouth tratará ahora de trasladar este impulso a la competición nacional, consciente de que sus fichajes de verano están dando grandes frutos en el escenario europeo.