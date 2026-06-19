El Borussia Dortmund fichó al defensa holandés de 30 años Jesper Verlaat, quien jugará en el equipo sub-23.

Llega procedente del TSV 1860 Múnich y firma hasta 2029.

El defensa, nacido en Zaanstad, jugará en el filial, que compite en la Regionalliga West (cuarta división).

Aunque tiene 30 años, puede jugar sin problemas, ya que la norma permite hasta tres futbolistas mayores de 23 años simultáneamente.

«Con Jesper fichamos a un defensa central con experiencia», afirmó Ingo Preuß, director deportivo del filial. «Será un pilar para nuestros jóvenes, dentro y fuera del campo».

Nunca jugó en Países Bajos: se formó en Austria, Alemania y Portugal, y luego pasó por el SV Sandhausen, el SV Waldhof Mannheim 07 y el TSV 1860 Múnich.

Con este último club disputó 114 partidos oficiales en cuatro años. La temporada pasada, en la tercera división alemana, no volvió a jugar a partir de septiembre debido a una lesión.