El defensa nacido en Ámsterdam irá al Mundial, después de todo

Derrick Luckassen (30), nacido en Ámsterdam, se prepara para su primer Mundial. Hermano de Brian Brobbey, quien milita en el Pafos FC de Chipre, ha sido convocado por Ghana.

Debutó en marzo de 2026 con Ghana en un amistoso de 34 minutos y ahora disputará su primer Mundial.

Luckassen, exinternacional juvenil de los Países Bajos, reemplaza a Alexander Djiku (31 años).

Djiku, defensa del Spartak de Moscú, se ha lesionado y se perderá la fase final.

Aunque Ghana aún no ha oficializado su inclusión, Luckassen ya se ha unido a los Black Stars.

Según Reuters, su nombre ya se ha comunicado a la FIFA. El meta de Ámsterdam Paul Reverson (20), del Ajax, queda descartado.

Ghana está en el Grupo L y se medirá a Panamá, Inglaterra y Croacia.