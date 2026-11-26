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Lorenzo Pirola se convierte en el gran protagonista de la primera parte del partido entre su Olympiacos y el Milan, correspondiente a la quinta jornada de la fase de liga de la Europa League.

En el minuto 31, en la jugada del gol que adelanta al subcampeón de Grecia, el defensa italiano provoca el gol en propia puerta del guardameta del Milan Mike Maignan, que desvía a su portería el balón rechazado por el larguero tras un cabezazo de Pirola en un córner lanzado por Gustavo Sá al área pequeña.

Cuatro minutos después, el propio Pirola salva un gol sobre la línea al despejar con una entrada deslizante el remate a puerta vacía de Alphadjo Cisse, que se anticipa al guardameta Stefan Ortega cuando este sale a por un pase en profundidad de Ardon Jashari.

Y aún hay más: en el primer minuto del tiempo añadido de la primera parte, Pirola roza el segundo gol con un zurdazo desde una posición inmejorable que se marcha por encima del larguero tras un centro raso de Onyemaechi, que recibe el balón de Joao Silva. A este se lo había enviado Gelson Martins, que había recuperado la posesión en tres cuartos de campo.

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El partido cambia en la segunda parte. Después del 2-0 marcado en el minuto 49 por el portugués Joao Silva, a pase del suizo Remo Freuler (ex del Bologna y del Atalanta), en el 56 Pirola no logra frenar a Omari Hutchinson, autor de un gol y dos asistencias en la remontada del Milan, completada por Alphadjo Cisse con un cabezazo en el minuto 63 y por Christian Pulisic con un remate de volea con la derecha en el 71. Después, en el 95, Diego Moreira sentencia al contraataque y establece el 2-4 definitivo.

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Nacido en 2002, Pirola se formó en la cantera del Inter, con el que se proclamó campeón de Italia en categoría sub-17 y ganó también la Supercopa nacional.

En su palmarés figura además el título de la Serie A de 2020, cuando Antonio Conte le dio su primera y única oportunidad con el primer equipo del Inter el 16 de julio. Entró desde el banquillo en lugar de Antonio Candreva a diez minutos del final del tiempo reglamentario, en la victoria por 4-0 en el campo de la SPAL. Después, el Inter lo cedió dos temporadas al Monza, en la Serie B.

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Pirola tiene contrato con el Olympiacos hasta junio de 2028. El club lo fichó de la Salernitana por 3 millones de euros en el mercado de verano de 2024. Desde entonces ha disputado 82 partidos, con un gol, una asistencia y seis tarjetas amarillas. En 2025 logró el doblete al ganar la liga y la Copa de Grecia.

Pirola pasó por todas las categorías inferiores de Italia, desde la sub-15 hasta la sub-21 (tres goles en 26 partidos), pero nunca ha jugado con la selección absoluta. Ahora espera y confía en recibir una convocatoria del seleccionador Roberto Mancini.

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Una última curiosidad: Pirola tiene un hermano gemelo, Carlo, que juega de portero en el Arcellasco Città Di Erba, de la Eccellenza lombarda.