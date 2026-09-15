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El defensa español Mario Gila explicó qué significa tener como compañero de equipo a una leyenda como Luka Modric

AC Milán

Entrevistado por la web de la UEFA de cara al debut del Milan en la Europa League, Mario Gila habló así sobre Luka Modric

Mario Gila casi no se lo cree: el ídolo Modric ahora es su compañero de equipo. El defensa español habla así en la web de la UEFA: "Es sorprendente pensar que hoy soy compañero de equipo de una figura tan importante. Con el paso del tiempo te das cuenta de que estás cumpliendo tus sueños, jugando al lado de personas a las que conociste de niño. Es un honor jugar con él, aprender de él y hablar con él.

Es una persona increíblemente humilde y creo que puede ayudarme mucho, tanto personalmente como al equipo. Después de una carrera como la suya, sigue corriendo por cada balón y dándolo todo en cada jugada. Es una mentalidad muy positiva, y es la adecuada para alcanzar los grandes logros que ha alcanzado. Puedes ganar o perder, pero la intención de darlo todo siempre tiene que estar ahí".

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