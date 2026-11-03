El defensa francés Nathan Zézé, jugador del NEOM saudí, reveló los entresijos de su polémica decisión de fichar por el reino en el verano de 2025, y habló por primera vez con total franqueza sobre la verdadera diferencia entre la Roshn Saudi League y su homóloga francesa.

Zézé, en declaraciones recogidas por el portal francés "rmcsport", que disputa su segunda temporada con el NEOM tras una exitosa experiencia en la que recientemente lució el brazalete de capitán de la selección francesa sub-21 en la victoria ante Luxemburgo por 3-2 el 3 de octubre, dentro de la clasificación para la Eurocopa 2027, afirmó que la decisión de marcharse del Nantes no fue fácil, reconociendo que el factor económico estuvo muy presente: "No lo voy a negar".

Explicó que la presencia de un entrenador de la talla de Christophe Galtier, además de un grupo de jugadores francófonos como Lacazette, Benrahma, Koné y Malang Sarr, lo animó a emprender esta aventura y lo ayudó a desarrollarse y estabilizarse.

Sobre su impresión tras un año completo en Arabia Saudí, Zézé dijo: "Esperaba un nivel más bajo, pero la realidad es que cuando te enfrentas a los mejores 10 o 12 equipos de la liga, sientes que estás jugando un partido de la liga francesa".

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Y añadió: "Hay muchos jugadores saudíes con el potencial para jugar en Europa, y me sorprendieron positivamente. No me arrepiento en absoluto de mi paso".

A pesar de estos elogios, Zézé rechazó secundar las declaraciones de Cristiano Ronaldo, que considera que la liga saudí es superior a la francesa, y su respuesta fue tajante: "No, no lo creo. La liga francesa sigue siendo superior. Allí la competencia siempre está encendida en cada jornada, y eso no existe aquí con la misma intensidad, aunque la diferencia no sea grande".

Señaló otro punto fundamental que marca la diferencia: el ambiente de la afición y la pasión que llena los estadios franceses, algo que no siempre está presente en todos los partidos de la liga saudí.

Cerró sus declaraciones subrayando que se ha vuelto más maduro y constante, que sigue ligado a su club de origen, el Nantes, y que ve todos sus partidos, además de soñar con regresar algún día a Europa a través de la puerta de la Liga de Campeones, fijándose dos objetivos para esta temporada: llevar al NEOM a la mejor posición posible y ganar el Campeonato de Europa sub-21.