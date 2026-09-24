El defensa del Leipzig elige al Barcelona por delante de la Premier League

El nombre del francés Castello Lukeba, defensa del Leipzig, vuelve a estar en el centro de los intereses del Barcelona.

El diario Sport señaló que Lukeba estaría dispuesto a dar su consentimiento para el traspaso al Barcelona, si el club catalán da los pasos para incorporarlo en el próximo mercado invernal de fichajes o en el verano de 2027.

El experto en el mercado de fichajes Ekrem Konur confirmó que el Barcelona sigue observando al defensa zurdo francés, y que el entrenador Hansi Flick tiene buenos informes sobre él y parece convencido de su capacidad para adaptarse al estilo de juego del Barcelona. Además, Lukeba daría prioridad a cualquier interés del Barcelona, por encima de los clubes de la Premier League inglesa, que ya se interesaron por él durante el pasado verano.

La dirección deportiva del Barcelona era partidaria de reforzar la línea defensiva durante el pasado mercado de fichajes, y Deco llegó a mantener una reunión con Alessandro Bastoni, defensa del Inter de Milán, pero Flick finalmente rechazó la idea de contratar a un defensa zurdo.

Entre los defensas que fueron ofrecidos al Barcelona estaban Aymeric Laporte, junto a Cristian Romero, que terminó fichando por el Atlético de Madrid, debido al inmovilismo de la posición del Barcelona. El nombre de Lukeba fue uno de los que se pusieron sobre la mesa de la dirección, ya que el club se interesó efectivamente por las condiciones de su contratación, sin que las conversaciones superaran la fase de tanteo.

Con 23 años, Lukeba es uno de los defensas con mayor potencial de futuro en el mercado de fichajes, y el Barcelona es plenamente consciente de que su contratación sería una operación importante para el presente y el futuro.

Ahora, con la lesión de Christensen, el Barcelona estudia las opciones disponibles, aunque la idea es no realizar ningún fichaje adicional durante enero, a menos que el club logre cerrar una venta importante, dada la dificultad que suele presentar el mercado invernal de fichajes.

Ekrem Konur explica que el Leipzig podría estar dispuesto a permitir la salida de Lukeba por una cifra cercana a los 65 millones de euros, aunque el importe podría ser inferior, ya que el jugador está muy decidido a poner fin a su etapa en la Bundesliga.

Lukeba destaca por su gran fuerza física y velocidad, además de su buena capacidad para construir el juego desde atrás. El defensa se formó en las categorías inferiores del Olympique de Lyon, antes de que el Leipzig lo fichara cuando tenía apenas 20 años por 30 millones de euros, y desde entonces ha logrado construir una sólida reputación.

A nivel internacional, Lukeba se ha convertido en un jugador fundamental con la selección de Francia, aunque se ausentó de la primera convocatoria del entrenador Zinedine Zidane por algunos problemas musculares, pese a que el nuevo seleccionador dejó claro que cuenta con él para el futuro.

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