El defensa del Atlético: No temo enfrentarme a Mbappé y Vinicius en el derbi

Marc Pubill, defensa del Atlético de Madrid, aseguró que el próximo enfrentamiento ante el Real Madrid supone un gran desafío en la lucha por el título de LaLiga.

Pubill declaró, en una entrevista concedida al diario español "Marca", sobre la eliminación en las semifinales de la Champions League y si el torneo se ha convertido en una obsesión para el club: "Sí, creo que es el título que todos desean, y siempre luchamos por conquistarlo, algo que intentaremos lograr esta temporada".

Respecto a lo duro que fue quedar eliminados tras haber apeado a un gran candidato como el Barcelona, Pubill explicó: "Sí, sobre todo porque ofrecimos una actuación excelente en las semifinales y estuvimos muy cerca, pero nos faltaron pequeños detalles que marcaron la diferencia, y por eso quizás el dolor fue mayor".

Sobre cómo gestionó el vestuario la intensa cobertura mediática en torno a Julián Álvarez durante el verano, Pubill dijo: "Vivimos la situación desde dentro del vestuario exactamente igual que se ve desde fuera. Julián es un jugador extraordinario y muy especial, y por suerte lo tenemos con nosotros; todos disfrutaremos jugando a su lado y lo ayudaremos, y esperamos que nos dé lo máximo que tiene porque es un jugador de talla mundial".

Acerca del esperado duelo ante el Real Madrid y si es el partido más importante de la temporada, Pubill respondió: "Es un partido especial, sin duda, pero sigue siendo un partido como los demás y nos otorga tres puntos más".

Sobre su titularidad después de haber visto el partido del 5-2 desde fuera del campo la temporada pasada, Pubill dijo: "Sí, por supuesto que soñaba con ser protagonista en este tipo de partidos y de manera temprana".

Y en cuanto a si teme enfrentarse a estrellas del Real Madrid como Mbappé, Vinicius y Bellingham, el defensa del Atlético contestó: "Son grandes jugadores y tienen un equipo magnífico, pero nosotros también somos un gran equipo, y lucharemos sobre el terreno de juego para vencerlos. Pero no, no hay ningún miedo".



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